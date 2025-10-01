Hai thanh niên mang cả ô tô đi trộm cắp 500 kg sầu riêng

Ngày 30-9, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an phường Buôn Hồ mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng mang ô tô 7 chỗ đi trộm cắp sầu riêng.

Lực lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng trộm 500 kg sầu riêng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cư Bao phát hiện 2 đối tượng chạy ô tô thường xuyên di chuyển đi khu vực vườn sầu riêng vắng người, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tổ chức theo dõi.

Hai đối tượng sử dụng cả ô tô 7 chỗ đi trộm cắp tài sản

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, Tổ công tác tuần tra Công an phường Cư Bao và Công an phường Buôn Hồ mật phục bắt quả tang 2 đối tượng đang trộm cắp sầu riêng của người dân.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Mến (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Bách Quí (SN 1988, ngụ TP Cần Thơ).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 500 kg sầu riêng mà 2 đối tượng vừa trộm cắp tại khu vực rẫy trên địa bàn phường Buôn Hồ.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Buôn Hồ điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động