Nữ bí thư xã livestream bán sầu riêng trên mạng, mở hướng đi cho nông sản

Bà Ngô Thị Minh Trinh - bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (giữa) - tổ chức livetream bán sầu riêng

Ngày 24-8 vừa rồi, bà Ngô Thị Minh Trinh - bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) - cùng bà con buôn làng mở phiên livestream bán sầu riêng đầu tiên.

Chỉ trong buổi sáng, hơn 60 tấn sầu riêng được đặt mua, mở ra một hướng tiêu thụ mới, đặt trách nhiệm cao đối với người bán hàng.

Bí thư xã làm KOL bán "Sầu riêng của mẹ" trên mạng

Sản phẩm chính trong buổi phát trực tiếp là sầu riêng thương hiệu "Ami Kâo - Sầu riêng của mẹ".

Cái tên được chọn để gợi nhớ đến sự chăm chút, cần mẫn và tình cảm của người nông dân Tây Nguyên dành cho vườn cây. Đây không chỉ là câu chuyện bán nông sản, mà là bước khởi đầu cho hành trình đưa sản vật của Đắk Lắk "lên sóng" nền tảng số, tạo dựng thương hiệu mới cho nông sản địa phương.

Với phông nền là vườn sầu riêng trĩu quả, buổi livestream có sự tham gia của nông dân, doanh nghiệp thu mua, hợp tác xã.

Không khí vừa chuyên môn, vừa gần gũi khiến khán giả nhận xét đây không chỉ là buổi bán hàng, mà là một "phiên chợ số" đậm chất Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Công Điềm, hộ gia đình trồng sầu riêng hữu cơ, nơi tổ chức livetream, cho biết việc đưa nông sản lên nền tảng số mở ra một hướng đi mới - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo bà Trinh, đây là cách để nông dân Ea Knuếc tự tin giới thiệu sản phẩm của mình. "Chúng tôi không đặt mục tiêu doanh số, mà muốn thử nghiệm cách bán hàng mới, để bà con quen dần với thương mại điện tử, từng bước nâng tầm thương hiệu sầu riêng địa phương", bà nói.

Ông Nguyễn Văn Hà - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho rằng việc một xã tiên phong tổ chức livestream bán sầu riêng cho thấy chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời.

"Đây là cơ hội để nông dân học quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Khi làm chủ được cách bán hàng mới, họ sẽ tự tin hơn trong xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững", ông Hà nói.

Hình ảnh một bí thư xã trở thành "KOL nông nghiệp" truyền cảm hứng lớn cho bà con. Đây cũng là "lớp học bình dân học vụ số" để nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, mạnh dạn hơn trong tiếp cận thương mại điện tử.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng để việc bán hàng trên nền tảng số phát triển thì trách nhiệm của người bán phải nâng cao. Mặt hàng bán ra phải đảm bảo chất lượng, có truy xuất nguồn gốc và phải chịu trách nhiệm khi mặt hàng không đảm bảo như quảng cáo.

Bên cạnh đó, việc kết nối logistics, giá bán là một yêu cầu bắt buộc để khách hàng mua sản phẩm rẻ nhất, nhận hàng sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Hà - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk (phải) - trao đổi với một hộ dân về kỹ thuật trồng sầu riêng - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Theo ông Hà, phiên livestream đầu tiên với thông điệp "thơm như lời hứa, ngọt như lòng dân" mở ra cơ hội cho nhiều sản vật khác của Đắk Lắk, từ cà phê, hồ tiêu đến mật ong, bơ… từng bước "lên sóng", tiếp cận thị trường toàn cầu.

"Từ câu chuyện "sầu riêng của mẹ" hôm nay, chúng ta kỳ vọng về một thương hiệu nông sản số của Đắk Lắk trong tương lai gần", ông Hà đặt niềm tin.

Chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu nông sản

Theo Bí thư xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh, việc sầu riêng "lên sóng" nền tảng số giúp thay đổi thói quen bán hàng, mở rộng kênh tiêu thụ, đồng thời trực tiếp kết nối nông dân với người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Điềm, chủ vườn nơi đặt buổi livetream đầu tiên, cho biết dù thời tiết bất lợi khiến năng suất giảm, nhưng "phiên chợ số" đã mang lại cơ hội mới. "Tôi mong cách làm này giúp nông dân bán được giá tốt hơn, yên tâm gắn bó với vườn cây", ông chia sẻ.

"Trong bối cảnh Trung Quốc, thị trường lớn nhất của Việt Nam ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc đưa nông sản lên nền tảng số được xem là hướng đi bền vững. Nó không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc, mà còn là công cụ kể chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bản địa, qua đó xây dựng thương hiệu dài lâu", ông Hà nói.

Sầu riêng Đắk Lắk đang dần nâng cao chất lượng, việc mở ra bán hàng lên online sẽ tạo nên hướng đi mới, nâng cao trách nhiệm - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ông Hà cho biết thêm những biến động thị trường sầu riêng ngay từ đầu năm đã đặt ra thách thức buộc ngành nông nghiệp phải tiếp tục đổi mới, nâng chất sản phẩm để giữ vững thị trường xuất khẩu.

"Trước hết phải quản lý chặt chẽ vùng trồng, chọn lọc và kiểm soát tốt quy trình sản xuất, đảm bảo truy xuất nguồn gốc minh bạch. Đặc biệt, cần quy hoạch các khu vực tập trung để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư kho hàng, khu cấp đông đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu khó tính", ông nói.

Đắk Lắk đã dẫn đầu cả nước về sầu riêng Theo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, tỉnh này hiện đứng đầu cả nước với hơn 40.000ha sầu riêng, sản lượng hơn 400.000 tấn/năm. Riêng xã Ea Knuếc có 5.153ha, sản lượng 55.660 tấn/năm, với 29 mã số vùng trồng và 9 cơ sở đóng gói đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Sầu riêng huyện Krông Pắk (cũ), đặc biệt là Ea Knuếc, được đánh giá có hương vị đặc trưng với các giống Dona, Ri6. Vụ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm, muộn hơn miền Đông Nam Bộ, tạo lợi thế cạnh tranh về mùa vụ. Đây chính là điểm mạnh để khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Năm 2022, trái sầu riêng của toàn huyện Krông Pắk (cũ) đã được cấp nhãn hiệu tập thể "Krong Pac Durian - sầu riêng Krông Pắc".

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ