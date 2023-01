Sáu ngày nghỉ Tết, hơn 3.000 ca nhập viện vì đánh nhau, hơn 400 ca tai nạn do pháo...

Điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết tại Bệnh viện Việt Đức

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế vào chiều tối nay, 26-1, số ca nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ, đánh nhau, ngộ độc thực phẩm… ở dịp Tết năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ dịp Tết năm ngoái.

Cụ thể, sau 6 ngày nghỉ Tết Quý Mão (từ sáng 29 đến mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận hơn 26.400 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, tăng 10% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Trong đó, gần 9.700 trường hợp phải nhập viện điều trị, 217 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Cũng trong dịp Tết này, trung bình mỗi ngày có 500 ca khám, cấp cứu do các tai nạn liên quan đến đánh nhau. Riêng từ sáng mùng 4 đến sáng mùng 5 Tết có 513 ca vào viện (tăng gần 10% so với cùng ngày Tết năm ngoái); 243 người trong số này phải nhập viện điều trị, có thêm người tử vong vì đánh nhau.

Tính chung sau 6 ngày nghỉ lễ, có 3.041 ca cấp cứu do đánh nhau, tăng so với Tết năm 2022. 43% trong số đó (hơn 1.300 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 10 trường hợp tử vong.

Về tai nạn lao động, sinh hoạt, trong 6 ngày nghỉ có gần 12.000 ca khám, cấp cứu; 19 ca tử vong. Đây là loại hình tai nạn ghi nhận giảm so với năm ngoái.

Về cấp cứu ngộ độc, tổng 6 ngày có gần 700 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa (tăng 20% so với cùng kỳ Tết năm trước). Hai ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Ngoài ra, có 403 bệnh nhân khám, cấp cứu vì tai nạn pháo nổ, pháo hoa (tăng 34,5%); 34 ca vào viện vì tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế (tăng hơn 20,6%) với hai ca tử vong.

