Sau câu nói "đầu trọc nhìn ngứa mắt", nổ súng bắn đối thủ khiến cô gái 22 tuổi tử vong

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Xuân Sáng (41 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Vũ Thành Quang (31 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ trái: Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Đạt. Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng vụ án, cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Xuân Đạt (34 tuổi, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người. Bốn người khác bị truy tố về tội Che giấu tội phạm hoặc Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 2-7-2024, Trần Hồng Quân tổ chức sinh nhật tại quán nhậu với sự có mặt của nhiều người bạn. Khoảng 1 giờ ngày 3-7-2024, cả nhóm di chuyển về nhà một người tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Thời điểm này, Sáng và Quang cũng đến đây chơi, cùng cả nhóm còn lại sử dụng ma túy tổng hợp. Trong lúc đang sử dụng ma túy, Sáng và Quang bị Hoàng Anh Quân (23 tuổi, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) và Nguyễn Việt Chính (31 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có lời nói khiến Quang và Sáng bức xúc. Trong đó, Quân nói với Nguyễn Tự Bình (chưa xác định được nhân thân): "Thằng đầu trọc kia nhìn ngứa mắt nhỉ". Thấy không được tôn trọng, Quang và Sáng về trước.

Bức xúc trước thái độ của nhóm Bình, Quang gọi điện thoại rủ Đạt cùng Sáng đến nhà đối thủ để trả thù. Khi đi, Sáng mang theo khẩu súng loại bắn đạn bi đã lên đạn, để dưới chân ghế lái ô tô. Lúc 4 giờ 23 phút cùng ngày, nhóm của Sáng gặp nhóm của Chính và Quân nên gọi dừng lại nói chuyện song nhóm của Chính và Quân vẫn phóng xe máy bỏ đi.

Sáng lập tức điều khiển ô tô phóng đuổi theo. Do chạy vào ngõ cụt tại phường Ngọc Thụy, Quân điều khiển xe máy quay lại. Đúng lúc này, Sáng giơ súng lên bắn một phát về phía xe máy do Quân điều khiển chở theo 2 cô gái. Hậu quả, chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) bị trúng đạn và tử vong ngay sau đó.

Nạn nhân trong vụ án là chị T.Q.H. Ảnh: N.V.

Gây án xong, Sáng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Khi được thông báo mình đã bắn chết người, Sáng chở Quang và Đạt về chỗ ở của mình. Sau đó, Sáng bỏ trốn vào miền Nam và đến ngày 5-7-2024, Quang bị bắt giữ.

Ngày 10-7-2024, Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng bắt giữ Sáng khi bị can trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Long An.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động