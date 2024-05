Sát nhân “khát tình” vừa ra tù đã bức tử 2 cô gái trẻ

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 21/9/2010, tại quán cà phê T.Q ở ấp Thanh An, xã Láng Dài huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Hồng Kh. (SN 1990). Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị đâm hai nhát từ phía sau, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị bóp cổ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)