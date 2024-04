Thi thể ven đê và dòng chữ nhỏ trên áo tố kẻ sát nhân

Đến 16h ngày 12/11, các cán bộ CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại trạm soát vé Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện chiếc xe BKS 28H64xx như thông báo của Công an Hà Nội nên tiến hành chặn lại. Hai thanh niên trên xe được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu. Tối cùng ngày, Công an Hà Nội đã tiếp nhận và di lý 2 đối tượng và chiếc xe về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ. Hai gã thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Đức Ninh và Đoàn Văn Cường, đều trú tại Võng Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội). (Ảnh minh họa, nguồn internet)