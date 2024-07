Sạt lở đất ở Sơn La làm 6 người chết và mất tích

Ông Cầm Văn Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, vào rạng sáng nay đã xảy ra sạt lở đất tại bản Pa Hốc và Hua Pư làm 6 người chết, mất tích. Vào khoảng 9h sáng đã tìm thấy thi thể 1 người tại bản Hua Pư, hiện còn 5 người ở bản Pa Hốc vẫn chưa tìm thấy. Mưa lũ đổ về trên suối Két còn cuốn trôi nhiều nhà cửa, 3 cầu treo qua suối, làm 14 bản của xã bị cô lập: "Hiện nay 2 bản vẫn đang bị cô lập nên chưa tiếp cận được 2 bản này vì cầu treo bị cuốn trôi hết. Xã cũng chỉ đạo 2 bản này huy động nhân dân tại chỗ để nhanh chóng tìm kiếm người đang mất tích".

Nước lũ đổ về trên suối Két, xã Chiềng Nơi

Do có nhiều xã, bản bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ, giao thông vào xã Chiềng Nơi rất khó khăn nên đến hơn 10h sáng nay, các lực lượng của huyện Mai Sơn chưa tiếp cận được xã Chiềng Nơi. Bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi thành lập 4 đoàn để vào hỗ trợ xã Chiềng Nơi, gồm đoàn của lãnh đạo UBND huyện, đoàn của tổ cấp ủy và các lực lượng công an, quân đội gồm khoảng gần 40 người đang trên đường vào. Huyện cũng chỉ đạo xã huy động tất cả các lực lượng của xã như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để tìm kiếm các nạn nhân và di dời tài sản của người dân ven suối và khu vực sạt lở đến nơi an toàn".

