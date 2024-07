Thành phố Sơn La chìm trong ‘biển nước’ sau mưa lớn

Mực nước tại suối Nậm La chảy qua TP Sơn La dâng cao, khiến 1 số tuyến đường bị ngập sâu.

Clip: Nước lũ tràn về, gây ngập 1 số tuyến đường ở TP Sơn La.

Mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao. Nước dồn dập đổ về gây ngập lụt nhiều khu dân cư tại TP Sơn La, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước. Người dân phải gấp rút chạy lũ trong đêm.

1 số nhà hàng, quán ăn, tạp hoá... ven đường bị nước lũ tràn vào, khiến đồ dùng, tài sản của người dân bị ngập úng, cuộc sống bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Quyết Thắng, TP Sơn La kể: "Suốt đêm qua và rạng sáng nay, gia đình tôi đã thức trắng để kê dọn, di dời tài sản đến nơi an toàn. Tôi chưa từng thấy trận mưa nào gây ngập lụt như thế này".

Nhiều tuyến đường ở TP Sơn La bị ngập sâu.

Trụ sở 1 số các cơ quan, đơn vị, trường học và nhiều tuyến đường thuộc phường Quyết Thắng, Chiềng Lề, Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Sinh... (TP Sơn La) bị ngập sâu, nước chảy xiết, đường như dòng sông; nhiều ô tô đỗ 2 bên đường Trường Chinh bị ngập quá nửa xe.

Trước tình hình mưa lũ, các lực lượng chức năng đã có mặt tại 1 số vị trí xung yếu để hướng dẫn, phân luồng giao thông; di dời dân đến nơi an toàn.

Đến hơn 5h sáng nay, nhiều địa phương ở TP Sơn La tiếp tục có mưa lớn, nước lũ đổ về các tuyến đường, khiến nhà cửa và đời sống của người dân bị ảnh hưởng.

Nhà cửa, tài sản của người dân bị ngập.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La cho biết, mưa lớn quá, khiến nước lũ và bùn đất tràn về các con đường, làm việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

"Hiện nay, UBND TP đã chỉ đạo các phường, xã thuộc TP đến hỗ trợ người dân bị ngập nhà, di dời tài sản đến nơi an toàn. TP cũng chỉ đạo UBND các phường thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân kịp thời", ông Chính nói.

Tác giả: Hà Hoàng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn