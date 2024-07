Sập biệt thự sau trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội, gia đình 7 người hoảng loạn tháo chạy

5h sáng nay 24/7, tại thôn Đồng Vỡ thuộc xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đã xảy ra sập biệt thự nghiêm trọng. Trao đổi với PNVN, ông Đinh Ngọc Sơn, chủ tịch UBND xã Phú Mãn xác nhận và cho biết: "Rất may ngôi nhà bị "trượt" do đất đồi lở, chứ không phải đổ từ trên xuống nên những người trong ngôi nhà kịp thoát ra ngoài".

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm khi 7 người trong gia đình sở hữu căn biệt thự trên đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, vữa từ trên tường bắt đầu rơi rụng lả tả.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các thành viên trong nhà đã kịp thời cảnh báo nhau và nhanh chóng thoát ra ngoài. Chỉ trong vài giây, căn biệt thự giá trị lớn tại làng quê ngoại ô Hà Nội đã sụp đổ hoàn toàn.

Trưa 24/7, thông tin với báo Công thương, anh Bùi Thanh Điệp – nhân chứng hiện trường cho hay, vụ việc không gây thiệt hại về người, tài sản giá trị cũng được gia đình kịp thời di chuyển ra bên ngoài. Được biết, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn 1 năm.

Hai ngày nay, do ảnh hưởng bởi bão số 2 (Prapiroon) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở Hà Nội đã có mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, giao thông, đời sống của người dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, tại huyện Quốc Oai xảy ra vụ việc người đàn ông đi làm về bị nước cuốn trôi tử vong thương tâm.

Cụ thể, ông N.V.Th. (hơn 50 tuổi, ở xã Thạch Hòa, huyện Quốc Oai), chiều 23/7 trong lúc đi làm về qua địa bàn thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân không may gặp nạn tử vong.

Hiện, gia đình nạn nhân cũng đang có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết và lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, dự báo trong những giờ tới, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Các lực lượng, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện ứng trực theo phương án được duyệt, tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống sẵn sàng đón mưa.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo trong mưa dông có xảy ra lốc sét, người dân nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng bằng điện; tránh xa những khu vực ẩm ướt như bồn tắm, bể nước; hạn chế sử dụng điện thoại di động.

Người dân cũng không nên trú mưa ở những tán cây, đặc biệt là trong môi trường mở. Nếu đang đi trên phố, nếu bất ngờ gặp thời tiết có sấm sét, người dân nên tránh cây cầu sắt, ống khói cao, những nơi có kim loại… để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

