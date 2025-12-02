Sao Barcelona được cho nghỉ "vô thời hạn" sau khi nhận thẻ đỏ

Nguyên nhân khiến Ronald Araujo không thể ra sân trong vài tuần, thậm chí vài tháng tới tại Barcelona thật ra do vấn đề tâm lý mà trung vệ người Uruguay đang phải đối mặt. Chính HLV Hansi Flick thừa nhận cầu thủ của mình đã gặp phải khó khăn từ trước trận đấu với Chelsea.

Ronald Araujo là điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ Barcelona

Theo thông tin được báo chí Tây Ban Nha đăng tải, Ban lãnh đạo Barca quyết định tạo điều kiện để Araujo tạm rời xa sân cỏ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần - yếu tố được đánh giá đã ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ của cầu thủ 26 tuổi kể từ đầu mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Araujo đã có 15 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya trên mọi đấu trường. Trận đấu gần nhất của anh kết thúc không trọn vẹn khi phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay trong hiệp một, sau tình huống phạm lỗi cố ý với Marc Cucurella của Chelsea.

Pha phạm lỗi đầy chủ đích với Marc Cucurella

Ban đầu, Barcelona thông báo Araujo vắng mặt trong chiến thắng trước Alaves tại La Liga cuối tuần qua là do vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick xác nhận nguyên nhân thật sự liên quan tới chuyện riêng tư mà trung vệ này đang phải đối mặt. Araujo từ lâu đã cảm thấy không ổn về mặt tinh thần, dẫn tới trạng thái tâm lý không tốt kéo dài.

Phát biểu trước trận đại chiến với Atletico Madrid ở vòng 15 La Liga rạng sáng 3-12, chiến lược gia người Đức cho biết: "Ronald hiện không thể sẵn sàng thi đấu.

Đây là vấn đề thuộc về đời sống cá nhân. Mong mọi người tôn trọng chuyện riêng tư của Araujo mà không chất vấn nhiều".

Araujo nhận thẻ đỏ rời sân

Những chia sẻ của Flick được đưa ra ngay sau phát biểu đầy cảm thông của chủ tịch câu lạc bộ Joan Laporta, người khẳng định ban lãnh đạo Barcelona luôn đứng về phía Araujo. "Cậu ấy đã phải chịu nhiều chỉ trích nặng nề và tôi nghĩ điều đó không công bằng. Araujo luôn cống hiến hết mình, là đội trưởng của chúng tôi, nhưng lúc này cậu ấy cần vượt qua một giai đoạn khó khăn bởi cậu ấy là người rất nhạy cảm, giàu cảm xúc", Laporta nói trong một sự kiện tại Andorra.

Ông tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ tuyệt đối: "Araujo đang trải qua thời điểm không dễ dàng. Tôi muốn nói rằng toàn đội luôn bên cậu ấy. Ở Barcelona, tất cả cùng thắng và cùng thua, không cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cho mọi kết quả".

Araujo không ra sân trận gặp Alaves cuối tuần qua và phải nghỉ vô thời hạn

Gia nhập Barcelona từ Boston River năm 2018, Araujo đã có tổng cộng 190 lần khoác áo đội một. Trước trận gặp Atletico Madrid ở vòng đấu giữa tuần này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga, hơn đại kình địch Real Madrid 1 điểm nhiều hơn 3 điểm so với Atletico Madrid ở vị trí thứ tư.

Tác giả: Đông Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động