Barcelona duyệt chi 180 triệu euro để đón 2 tân binh

Alvarez nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Theo Fichajes, Barcelona chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng táo bạo cho mùa hè năm 2026 với tham vọng xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh ở nhiều đấu trường. "Blaugrana" sẵn sàng chi tới 180 triệu euro để mang về hai ngôi sao: Julian Alvarez của Atletico Madrid và Alessandro Bastoni của Inter Milan.

Ở hàng phòng ngự, Bastoni được xem là ưu tiên số một. Việc Inigo Martínez rời sang Saudi Arabia để lại một khoảng trống lớn, nơi mà Ronald Araujo hay Andreas Christensen chưa đáp ứng được kỳ vọng của HLV Hansi Flick.

Bastoni từng vô địch Euro cùng đội tuyển quốc gia Italy, sở hữu kinh nghiệm chinh chiến hơn 200 trận tại Serie A. Anh nổi bật ở khả năng phòng ngự chắc chắn, tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh trong các trận đấu lớn.

Barcelona dự kiến chi 80 triệu euro để thuyết phục Inter Milan nhả người, với kỳ vọng anh cùng Pau Cubarsi tạo nên cặp đôi phòng ngự trụ cột cho thập kỷ tới. Nếu không thể chiêu mộ Bastoni, Barca được cho là sẽ chuyển hướng sang Lisandro Martinez, trung vệ nổi tiếng với khả năng phát động tấn công và thoát pressing của Man Utd.

Bên cạnh đó, hàng công Barcelona cũng cần được trẻ hóa. Robert Lewandowski đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, buộc ban lãnh đạo phải tìm kiếm người kế nhiệm. Alvarez nổi lên như lựa chọn hàng đầu.

Tiền đạo sinh năm 2000 được cho là không hài lòng với tình hình hiện tại ở Atletico Madrid. Với 100 triệu euro, Barcelona hy vọng có thể thuyết phục Alvarez về Camp Nou để lĩnh xướng hàng công.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn