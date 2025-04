Săn vé máy bay giá rẻ qua mạng: Coi chừng mắc bẫy lừa đảo

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, dịp nghỉ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và ngày Quốc tế lao động 1/5 được nghỉ dài ngày, là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều người tìm kiếm vé máy bay giá rẻ để du lịch, thăm thân. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo trên mạng đã tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo đó, các đối tượng giả mạo các trang fanpage, website của hãng hàng không uy tín hoặc đại lý vé máy bay chính hãng. Các đối tượng đăng quảng cáo giá vé rẻ bất thường kèm thông điệp hấp dẫn: “vé hot, giá siêu hời, số lượng có hạn”. Khi người dân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản để “giữ chỗ”.

Sau khi người dân chuyển khoản, các đối tượng cắt đứt liên lạc hoặc báo lỗi để dẫn dụ chuyển thêm để lấy lại tiền đã chuyển trước đó. Thậm chí đối tượng gửi mã đặt vé, đặt chỗ giả cho người dân. Khi người dân tới sân bay mới phát hiện sự việc.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội cũng nhận được thông tin nhiều người dân phản ánh về việc bị lừa đảo khi đặt mua vé máy bay trên mạng. Để tránh mắc bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi có nhu cầu mua vé máy bay. Nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa chỉ rõ ràng. Trước khi chuyển tiền cho bên bán, cần đọc kỹ thông tin mã vé và yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin vé, lịch trình bay. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo chuyên gia an ninh mạng, lừa đảo vé máy bay qua mạng là một biểu hiện rõ nét của tội phạm công nghệ cao lợi dụng khoảng trống pháp lý và sự thiếu hiểu biết của người dân.

Tội phạm dễ dàng lập fanpage, website mạo danh các hãng hàng không, đại lý vé uy tín để tiếp cận nạn nhân. Giao diện bắt mắt, ngôn ngữ chuyên nghiệp, thậm chí chạy quảng cáo rầm rộ khiến người dùng dễ nhầm tưởng là kênh chính thống. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội vẫn còn chậm trễ trong xử lý và gỡ bỏ nội dung giả mạo, tạo điều kiện cho các chiêu trò lừa đảo lan rộng.

Trong khi đó, nhiều người vẫn còn có tâm lý chủ quan, ham rẻ và thiếu hiểu biết về pháp luật là mảnh đất màu mỡ để tội phạm mạng khai thác. Khi vụ việc xảy ra, người bị hại thường không kịp lưu lại chứng cứ, quá trình điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Theo chuyên gia pháp lý, để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần áp dụng một loạt biện pháp pháp lý và quản trị công nghệ đồng bộ. Trước hết, phải siết chặt quản lý dòng tiền, đặc biệt là các tài khoản ngân hàng cá nhân được sử dụng để nhận tiền lừa đảo. Cần nâng chuẩn xác minh định danh khi mở tài khoản, đồng thời thiết lập cơ chế phong tỏa khẩn cấp ngay khi có dấu hiệu gian lận được tố giác.

Tiếp theo, các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo và các kênh thanh toán trực tuyến cần chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về nội dung được đăng tải và hoạt động của người dùng. Fanpage, website giả mạo cần được phát hiện và xử lý kịp thời, không để tồn tại quá lâu gây thiệt hại cho cộng đồng.

Tuy nhiên, quan trọng không kém là việc nâng cao nhận thức pháp lý và kỹ năng số trong cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, người không quen giao dịch online, người sống ở vùng sâu vùng xa. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cách nhận diện dấu hiệu lừa đảo, kiểm tra mã vé, xác minh kênh giao dịch… cần được triển khai rộng rãi, thường xuyên và dưới nhiều hình thức dễ tiếp cận.

Khi mỗi người dân biết cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng, khi hệ thống pháp luật - công nghệ - tài chính phối hợp hiệu quả, thì tội phạm công nghệ cao mới không còn “đất sống”.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: daidoanket.vn