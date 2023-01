Samsung Galaxy S23 sắp ra mắt sẽ tăng giá

Theo TechTimes, Samsung sẽ tăng giá bán Galaxy S23 Ultra. Điều này bắt nguồn từ việc chi phí sản xuất Galaxy S23 có thể tăng và Samsung sẽ phải chuyển phần tăng lên này đến người tiêu dùng.

Việc tăng giá Galaxy S23 Plus sẽ là một nước đi mạo hiểm của Samsung. Theo các báo cáo gần đây, việc kinh doanh S22 Plus đã không hoạt động tốt trong năm 2022. Và nếu Samsung thấy điều tương tự xảy ra với S23 Plus, chúng ta sẽ không thấy S24 Plus được ra mắt vào năm tới.

Samsung Galaxy S23 được kỳ vọng sẽ trở thành một “mối đe dọa” cho iPhone 15.

Galaxy S23 được cho là sẽ bao gồm mẫu 8/128 GB với giá 799 USD và mẫu 8/256 GB có giá 849 USD. Trong khi đó, Galaxy S23 Plus sẽ được bán với giá 999 USD và 1.049 USD, tương ứng cho bản 8/128 GB và 8/256 GB.

Galaxy S23 Ultra sẽ có bộ nhớ trong 256GB trong năm nay và không có bất kỳ thay đổi nào về RAM. Điều đó có nghĩa là S23 Ultra cơ sở vẫn sẽ được ra mắt với 8GB RAM.

Ngoài việc tăng giá này, dự kiến các biến thể màu sắc độc quyền của Galaxy S23 Ultra có thể bị trì hoãn từ 2 - 6 tuần. Các màu sắc độc quyền trên Galaxy S23 Ultra dự kiến sẽ bao gồm các màu Cotton Flower, Misty Lilac, Phantom Black và Botanic Green.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý