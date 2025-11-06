Mỹ Anh đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất

Tối 5/11, chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) lần thứ 25 được tổ chức ở Parañaque, Philippines. 87 thí sinh xuất hiện trên sân khấu với màn đồng diễn cùng trang phục lấp lánh. Theo format hàng năm, MC lần lượt gọi tên thí sinh lọt top 20, top 12, top 8 và top 4.

Sau khi thí sinh trình diễn dạ hội và ứng xử, top 4 chung cuộc lộ diện gồm Cộng hòa Czech, Iceland, Thái Lan và Việt Nam.

Đại diện Cộng hòa Czech là Natálie Puškinová được gọi tên ở vị trí cao nhất sau khi trả lời trôi chảy câu hỏi liên quan về hai vấn đề nghèo đói và biến đổi khí hậu.

Top 4 nhận được câu hỏi chung: "Bill Gates, người từng tích cực kêu gọi giảm khí thải carbon, gần đây cho rằng nhân loại nên ưu tiên ngăn ngừa bệnh tật và đói nghèo hơn là tập trung vào biến đổi khí hậu. Bạn có đồng ý không?". Đại diện Cộng hòa Czech trả lời bằng tiếng Anh: "Hôm nay, tôi không đến đây để chỉ trích hay chọn lựa giữa các vấn đề, dù là môi trường hay các vấn đề xã hội. Tôi tin rằng, ở nửa bên kia của thế giới, chúng ta vẫn cùng đối mặt với biến đổi khí hậu, và sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nếu đoàn kết, chúng ta có thể ngăn chặn cả nạn đói lẫn các vấn đề môi trường. Thông điệp của tôi là hãy bảo vệ hành tinh của chúng ta".

Tân Hoa hậu Trái Đất là Natálie Puškinová, 21 tuổi và đang là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng. Ảnh: Missosology.

Natálie Puškinová (21 tuổi) là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles, đồng thời là thợ lặn. Người đẹp chia sẻ tại Miss Earth rằng cô mất cha mẹ ở năm 16 tuổi, khó khăn này đã khiến cô định hình được bản thân ở hiện tại.

Tân hoa hậu dẫn dắt dự án “From Plate to Planet”, nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tác động tiêu cực của nó đến môi trường. Bên cạnh đó, cô đang phát triển “Mini Academy” – chương trình thuộc Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo hướng tới truyền cảm hứng về lối sống bền vững.

Về phía người đẹp Việt, Trịnh Mỹ Anh từ đầu được nhận định có thể tiến sâu ở chung kết nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, tinh thần thân thiện và thái độ hợp tác với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Cuối cùng, cô đạt danh hiệu Á hậu 2 (Hoa hậu Nước).

Mỹ Anh đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025.

Miss Earth 2025 diễn ra từ cuối tháng 10. Các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động quảng bá du lịch sinh thái và di sản của Philippines. Dù vậy, mùa giải năm nay tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về khâu sản xuất thiếu chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, Miss Earth thường xuyên vướng tranh cãi quanh vấn đề thiên vị, cách chấm điểm thiếu thuyết phục và cơ sở vật chất tổ chức hạn chế so với quy mô quốc tế. Giới chuyên môn cho rằng cuộc thi đang dần mất sức hút, khó cạnh tranh với Miss Universe, Miss World hay Miss Grand.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: znews.vn