Sắc vóc của Diễm My

Diễn viên Diễm My gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh dạo biển, khoe vóc dáng thon gọn. Trong ảnh, nữ diễn viên diện đồ bơi một mảnh tối màu, kết hợp kính râm. "Mẹ bỉm dạo biển", Diễm My viết.

Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự quan tâm, dành lời khen cho nỗ lực lấy lại vóc dáng sau sinh của nữ diễn viên.

Cách đây vài ngày, Diễm My và chồng doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật con trai 1 tuổi. Cô chia sẻ tổ ấm hạnh phúc trên trang cá nhân: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn".

Diễm My lấy lại vóc dáng sau sinh. Ảnh: @diemmy.

Từ sau khi kết hôn, sinh con đến nay, Diễm My tạm dừng đóng phim để tập trung thời gian cho gia đình nhỏ. Song cô vẫn tham gia các sự kiện giải trí, thời trang.

Chồng của Diễm My là doanh nhân Vinh Nguyễn. Anh tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT ở Australia, hiện kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Hai người lần đầu gặp gỡ vào năm 2016, khi cùng tham dự liên hoan phim tại Australia. Cuối năm 2022, Diễm My 9X chính thức hé lộ hình ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu. Lễ cưới của cả hai diễn ra hồi cuối năm 2023 tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM.

Diễm My tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990. Cô được biết đến thông qua các bộ phim như Gái già lắm chiêu phần 1, Cô Ba Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Tình yêu và tham vọng...

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn