Rước họa vào nhà khi đặt gương ở 6 vị trí đại kỵ

Trong trang trí nhà cửa, gương là vật dụng đẹp và thiết thực. Phong cách trang trí hiện đại cũng thường sử dụng vật liệu gương để phóng đại không gian thị giác và tạo hiệu ứng tươi sáng cho ngôi nhà.

"Gương" nói chung có thể chia thành gương sáng và gương tối. Gương thông thường là "gương sáng", còn gương tạo ra phản xạ như kính, màn chắn, vật liệu sơn tối màu là "gương tối". Nếu trong nhà có quá nhiều gương, ánh sáng sẽ bị khúc xạ quá mức, không chỉ gây ra sự hỗn loạn năng lượng mà còn khiến con người lo lắng, bồn chồn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vận mệnh.

Để tránh gương gây ra vận rủi và ảnh hưởng đến vận may của gia đình cần tránh đặt gương ở 6 nơi.

Tránh đặt gương đối diện cửa ra vào và cửa sổ

Gương có chức năng phản chiếu năng lượng. Cửa chính, cửa phòng, cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều là nơi hút khí. Tác dụng phản chiếu của gương sẽ phản chiếu tài lộc vào nhà và giữ cửa thần và thần tài không vào được cửa, gây ra sự thụt lùi về vận mệnh sự nghiệp hoặc tổn thất về tài chính. Việc đặt gương trong nhà vệ sinh là bình thường, nhưng không nên đặt gương hướng ra cửa vì có thể gây ra các bệnh về hệ tiết niệu. Nên điều chỉnh vị trí gương hoặc đặt chậu cây xanh có chiều cao phù hợp giữa cửa ra vào, cửa sổ và gương để giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa

Tránh đặt gương đối diện giường ngủ

Không nên đặt gương đối diện đầu, chân và hai bên giường. Sự khúc xạ ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi. Gương thuộc hành Kim nên đối diện giường ngủ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, dễ thu hút đào hoa xấu, gây ra vấn đề tình cảm cho người độc thân. Nên điều chỉnh vị trí gương hoặc lắp gương bên trong cánh tủ và mở tủ ra để sử dụng khi cần thiết.

Ảnh minh họa

Tránh đặt gương đối diện với bếp và vòi nước

Bếp là nơi có lửa mạnh, nếu gương đối diện với bếp sẽ phản chiếu nhiều lửa hơn, lửa sẽ bùng cháy gấp đôi. Lửa quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ngôi nhà và sự hòa thuận của gia đình.

Gương đối diện với vòi nước sẽ phản chiếu nhiều nước hơn, làm tăng cường xung đột giữa nước và lửa trong bếp và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người ở. Nên tháo gương ở đây.

Tránh đặt gương đối diện với thần linh hoặc ở vị trí tài lộc

Ánh sáng do gương tạo ra không tôn trọng thần linh và cũng sẽ gây ra xung đột. Các vị thần bảo vệ ngôi nhà ban đầu sẽ rời đi vì năng lượng xung đột do gương tạo ra, ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Những người ngồi trước gương và bàn luận về kinh doanh chỉ là lời nói suông và kết thúc bằng thất bại. Đặt gương ở vị trí tài lộc sẽ phản chiếu sự giàu có đi mất và khiến cho vị trí tài lộc mất đi mục đích của nó.

Tránh đặt gương đối diện với bàn làm việc

Nếu gương đối diện với bàn làm việc, người đang làm việc hoặc học tập sẽ phản chiếu hình ảnh trong gương khiến họ không thể tập trung, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc, học tập và không tốt cho sức khỏe cũng như vận may.

Gương đối diện gương, gương gắn trên trần nhà

Hai tấm gương đối diện nhau sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh gương trong gương, gây hỗn loạn trong hào quang của ngôi nhà. Nếu ở trong môi trường như vậy trong thời gian dài sẽ dễ bị trầm cảm.

Trần nhà phản chiếu sẽ khiến người ngồi dưới cảm thấy ngột ngạt, và sự phản chiếu của ánh sáng sẽ vô hình gây hại cho sức khỏe của họ.

Ảnh minh họa

Nếu không thể điều chỉnh được vị trí, bạn nên treo rèm cửa hoặc rèm vải mờ, hoặc chọn giấy dán tường cùng màu với đồ trang trí trong nhà và tháo gương ra. Tất cả chúng đều có thể làm giảm và làm dịu tác động của năng lượng xấu mà nó tạo ra.

Nên sử dụng gương vuông hoặc tròn để trang trí nhà cửa, tượng trưng cho sự trật tự, hoàn hảo và thỏa mãn. Tránh sử dụng gương có nhiều góc cạnh. Gương có thể đặt ở nơi sáng sủa để chiếu sáng những nơi tối tăm, có thể tăng thêm độ sáng, tiêu trừ năng lượng xấu và năng lượng tiêu cực, có tác dụng thu hút người cao quý và ngăn chặn kẻ xấu.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn