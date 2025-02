Rùng rợn nữ sát thủ Italy biến xác nạn nhân thành bánh ngọt và xà phòng

Những năm tháng đầu đời đầy biến động

Leonarda Cianciulli. Ảnh: Alamy

Sinh ngày 18/4/1894, tại thị trấn nhỏ xinh đẹp Montella ở miền Nam Italy, Leonarda Cianciulli đã có một cuộc đời bi thảm ngay từ những ngày đầu.

Bà ta từng cố gắng tự tử hai lần hồi còn nhỏ. Sau đó, khi kết hôn với một người tên là Raffaele Pansardi vào năm 1917, Cianciulli nói rằng mẹ mình đã nguyền rủa mình vì không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Không rõ điều đó có đúng hay không, chỉ biết Cianciulli đã phải chịu đựng nhiều bi kịch trong hôn nhân khi có 17 lần mang thai, trong đó ba lần sẩy thai và 10 đứa con qua đời khi còn rất nhỏ. Do vậy, Cianciulli trở thành người có tâm lý bảo vệ những đứa con còn sống sót của mình.

Cuộc sống bên ngoài gia đình cũng không thuận lợi. Năm 1927, Cianciulli bị bắt giam vì tội gian lận sau khi tạo thông tin tài khoản giả mạo tại tổ chức tài chính nơi bà ta làm việc. Sau khi được thả, bà ta cùng gia đình chuyển từ Lauria sang Lacedonia và mất đi ngôi nhà của mình trong trận động đất Irpinia vào ngày 23/7/1930.

Có lẽ trong nỗ lực tìm kiếm chút an ủi cho cuộc đời mình, Leonarda Cianciulli đã đến gặp một thầy bói để nhờ tiên đoán vận mệnh. Vài năm trước đó, một thầy bói khác đã nói rằng tất cả các con của Cianciulli sẽ chết sớm - lời tiên tri kinh khủng mà về cơ bản là đã trở thành sự thật. Nhưng nếu Cianciulli hy vọng rằng thầy bói này sẽ hứa hẹn những ngày tươi sáng hơn phía trước, thì bà ta lại thất vọng nặng nề.

Theo Bảo tàng Tội phạm học ở Rome, thầy bói đã xem bàn tay của Cianciulli và đưa ra lời dự báo rùng rợn: “Trong tay phải của bà, tôi thấy nhà tù, trong tay trái của bà là trại tâm thần”.

Và cuối cùng, mặc dù Leonarda Cianciulli và gia đình đã có khởi đầu mới tại thị trấn Correggio, bà ta vẫn không thể trốn thoát số phận.

Những vụ giết người của “Thợ làm xà phòng ở Correggio”

Vào cuối năm 1939, khi Thế chiến II bùng nổ khắp châu Âu, con trai của Leonarda Cianciulli là Giuseppe thông báo rằng cậu sẽ gia nhập Quân đội Hoàng gia Italy. Sau khi mất đi 14 đứa con, Cianciulli lo sợ mất cả Giuseppe. Vì vậy, bà ta tìm đến một giải pháp mà bà ta tin rằng sẽ giữ cho con trai an toàn: hiến tế con người.

Chưa rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng Cianciulli đã nảy ra ý tưởng hiến tế con người để cứu con trai khỏi cái chết trong Thế chiến II. Dù Đạo Công giáo La Mã - tôn giáo phổ biến ở Italy lúc bấy giờ - cấm hiến tế con người vì coi đó là sự kinh tởm trước Chúa, nhưng bất chấp ý tưởng đó đến từ đâu, Leonarda Cianciulli đã giết hại ba người phụ nữ và bị bắt.

Ba nạn nhân của Cianciulli. Ảnh: Allthatsinteresting

Nạn nhân đầu tiên là một cô gái muộn chồng trong vùng tên Faustina Setti. Sau khi mời Setti đến nhà với lời hứa sắp xếp cho cô này lấy chồng, Cianciulli đã hướng dẫn Setti viết những bức thư an ủi cho gia đình. Sau đó, bà ta cho Setti uống một ly rượu vang pha thuốc ngủ và tàn bạo giết nạn nhân bằng chiếc rìu.

Tiếp theo, Cianciulli đã chặt xác Setti thành chín mảnh và gom máu của nạn nhân vào một cái chậu. Sau này Cianciulli khai lại: “Tiếp đó, tôi ném những mảnh thịt vào một cái nồi, thêm 7 kg xút ăn da mà tôi đã mua để làm xà phòng, rồi khuấy đều hỗn hợp cho đến khi các mảnh thịt tan chảy thành một hỗn hợp sánh đặc, đậm màu, rồi tôi đổ vào vài cái xô, sau đó xả ra bể xử lý cặn bẩn gần đó”.

Bà ta còn kể thêm: “Còn máu trong cái chậu, tôi chờ cho đến khi nó đông cứng, sấy khô trong lò, nghiền nhỏ và trộn với bột mì, đường, sô cô la, sữa, trứng và một ít bơ thực vật, nhồi tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Tôi đã làm rất nhiều bánh ngọt giòn và mời các chị em tới nhà chơi. Giuseppe và tôi cũng đã ăn”.

Ngoài ra, Cianciulli còn chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm của Setti, tổng cộng 30.000 lire, số tiền mà bà ta nhận được để làm mối cho Setti.

Vào ngày 5/9/1940, Cianciulli đã tìm thấy nạn nhân thứ hai: Francesca Soavi. Giống như với Setti, bà ta đã dụ dỗ Soavi đến nhà với lời hứa hẹn giả dối. Bà ta đã sắp xếp cho Soavi một công việc giảng dạy và thuyết phục Soavi viết thư cho bạn bè để nói rằng sẽ rời đi nơi khác làm việc. Sau đó, Leonarda Cianciulli cho Soavi uống rượu pha thuốc gây ngủ, giết cô bằng chiếc rìu, nướng thi thể cô thành bánh và đánh cắp tiền của cô.

Tuy nhiên, nạn nhân thứ ba của Cianciulli đã trở thành nạn nhân cuối cùng. Virginia Cacioppo là một nữ ca sĩ soprano nổi tiếng, từng biểu diễn tại nhà hát opera La Scala lừng danh ở Milan. Cianciulli đã hứa hẹn cho cô một công việc hợp tác với một nhà quản lý nghệ thuật tại Florence, đủ để dụ dỗ Cacioppo đến nhà mình vào ngày 30/9/1940. Giống như hai nạn nhân trước, Cianciulli đã cho Cacioppo uống rượu pha thuốc gây ngủ và giết cô bằng chiếc rìu.

Lần này, thay vì chỉ nướng thi thể thành bánh để mời hàng xóm, Cianciulli còn nấu chảy thịt của Cacioppo và biến thành xà phòng.

Cianciulli khai: “Cacioppo cũng kết thúc trong nồi như hai người kia… thịt của cô này béo và trắng, khi tan chảy, tôi đã thêm một chai nước hoa và sau một thời gian nấu sôi lâu, tôi đã tạo ra được một loại xà phòng kem chấp nhận được. Tôi đã tặng những thanh xà phòng cho hàng xóm và người quen. Còn bánh trà thì ngon hơn: người phụ nữ đó thật sự rất ngọt”.

Nhưng những vụ giết người của Leonarda Cianciulli chẳng bao lâu sau sẽ chấm dứt.

Vụ bắt giữ và cái chết của Leonarda Cianciulli

Cianciulli (trái) trong cuộc phỏng vấn với Giáo sư Saporito. Ảnh: Alamy

Mặc dù bà ta có thể tin rằng mình đã thực hiện những vụ giết người hoàn hảo, nhưng bà ta đã phạm sai lầm với nạn nhân Cacioppo. Khác với hai nạn nhân trước, Cacioppo có người chị dâu rất lo lắng cho em. Người này không tin vào những lá thư của Cacioppo viết rằng cô rời đi gấp gáp và thực tế người này đã thấy Cacioppo bước vào nhà Cianciulli vào đêm mà cô nói là mình đã rời đi. Gần như ngay lập tức, chị dâu của Cacioppo đã báo cáo vụ mất tích cho cảnh sát.

Cảnh sát đã đến điều tra tại nhà Cianciulli và tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi: những đồ vật cá nhân của các nạn nhân mất tích, ba chiếc rìu, hai con dao và một chiếc nồi lớn. Ban đầu, Cianciulli phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng khi cảnh sát chuyển sang đổ lỗi sang cho người con trai yêu quý, Giuseppe, bà ta đã thú nhận những vụ giết người.

Cianciulli đã chứng minh rằng bà ta có thể tự mình chặt xác mà không cần sự giúp đỡ của Giuseppe khi cắt nhỏ một xác chết tại nhà xác địa phương chỉ trong 12 phút.

Trong một phiên tòa ngắn năm 1946, Leonarda Cianciulli bị kết tội và bị tuyên án 33 năm, đúng như lời tiên tri của thầy bói: 30 năm trong tù và 3 năm trong trại tâm thần.

Trong thời gian bị giam giữ, Cianciulli lại là một tù nhân mẫu mực. Bà ta trầm lặng, điềm tĩnh và thường dành thời gian đan móc, nướng đồ ăn dù không ai thực sự muốn ăn. Vào ngày 15/10/1970, Leonarda Cianciulli qua đời vì xuất huyết não khi bà ta vẫn còn trong trại tâm thần. Bà ta lúc đó 79 tuổi.

Ảnh ba nạn nhân của Leonara Cianciulli và vũ khí giết người tại Bảo tàng Tội phạm học Italy. Ảnh: Wikimedia Commons

Xác Cianciulli được trả lại cho gia đình để chôn cất, nhưng các vũ khí giết người của bà ta bao gồm cả chiếc nồi dùng để nấu thi thể nạn nhân đã được chuyển cho Bảo tàng Tội phạm học ở Rome. Cho đến ngày nay, du khách vẫn có thể xem ba chiếc rìu của bà ta và nhìn vào cái nồi lớn mà bà ta đã dùng để luộc nạn nhân.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Thực tế, mối quan tâm với “thợ làm xà phòng ở Correggio” vẫn chưa hết. Năm 1979, Lina Wertmüller - người nổi tiếng với bộ phim “The Seduction of Mimi” - đã sản xuất vở kịch “Love & Magic in Mama’s Kitchen” (tạm dịch: Tình yêu & Phép thuật trong bếp của mẹ), dựa trên cuộc đời của Leonarda Cianciulli. Và vào năm 1983, “Love & Magic in Mama’s Kitchen” đã khởi đầu một chuỗi trình diễn ở Broadway, khiến cho nhiều người biết tới nữ sát thủ Leonarda Cianciulli.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Tin tức