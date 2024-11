Rùng mình khi thấy cô gái đưa thứ này đến chỗ làm, đồng nghiệp "khóc thét" không dám đến gần

Khi đời sống vật chất càng đầy đủ thì nhu cầu tinh thần cũng ngày một nâng cấp, con người bắt đầu tìm kiếm những hoạt động khác để làm phong phú cuộc sống, trong đó có thể kể tới nuôi thú cưng. Nhiều người chọn nuôi chó, mèo, thỏ, chuột lang... vừa để làm bạn vừa như một cách giảm stress trong cuộc sống. Thế nhưng, mới đây, hình ảnh "thú cưng" được cô gái mang theo đi làm khiến nhiều người "khóc thét".

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong thời gian làm việc ở xưởng may, cô gái còn cắm thêm một cành hoa ngay trước mặt. Nhìn qua những tưởng chỉ là để trang trí khu vực làm việc cho bắt mắt nhưng đến gần mới phát hiện điều bất thường.

Quan sát kĩ có thể thấy, lẫn trong những tán lá xanh là một cọn sâu khá lớn. Toàn thân con sâu màu xanh lét - giống với màu làm cây nên rất khó phát hiện. Chú sâu khá mập mạp, không khác gì con sâu róm chúng ta thường thấy. Nhưng điểm đặc biệt là đôi mắt kỳ lạ của nó, như hai chấm tròn lớn bắt mắt.

Trong lúc cô gái đang miệt mài tập trung làm việc thì con sâu nhẩn nha gặm là cây. Thỉnh thoảng lại vươn cao chiếc đầu như đang muốn chào hỏi.

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người hết hồn. Bởi đối với những người sợ sâu thì việc nhìn thấy hoặc chạm vào những con sâu này đã là thử thách chứ chưa nghĩ đến việc nuôi chúng. "Tất cả các pet khác xê ra, can đảm lắm mới nuôi được con sâu này đấy. Xem clip mà chỉ sợ con sâu nó phóng qua, nằm trên đầu bà chị này chơi thôi đó", một nói.

Một số người còn hài hước bông đùa rằng, "Mang theo em sâu này đi làm rồi nếu có không đủ năng suất thì quản lí cũng không dám đến gần mắng mỏ. Rắn tui không sợ bằng con sâu hoa dừa cạn này. Từ hồi gặp em sâu này là tôi ám ảnh đến nỗi không bao giờ mua hoa dừa trồng", tài khoản S.L bình luận.

