Rùng mình cảnh tượng người đàn ông trèo qua lan can thang cuốn rồi rơi thẳng xuống tầng 1 TTTM tử vong

Vào khoảng 5 giờ 49 phút chiều ngày 3/7, trong một trung tâm thương mại tại Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) đã xảy ra vụ việc vô cùng thương tâm. Theo đoạn video nhân chứng tại hiện trường ghi lại, vào thời điểm nêu trên, một người đàn ông đã bất ngờ trèo lên lan can thang cuốn tự động tại trung tâm thương mại và rơi xuống.

Clip: Tai nạn ở Hợp Phì

Một gian hàng dưới tầng 1 đổ sập

Cú rơi mạnh đã khiến mái che của gian hàng ở trung tâm thương mại đổ sập. Những người chứng kiến sự việc không khỏi hoảng loạn và lập tức tập trung tại nơi xảy ra sự việc để có thể hỗ trợ, giúp đỡ người gặp nạn.

Cơ quan chức năng tại Hợp Phì sau đó đã thông tin, người đàn ông dù lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng không may tử vong sau đó. Hiện nguyên nhân vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: Sohu

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn