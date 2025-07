Rò rỉ hóa chất tại nhà máy bột giặt VICO làm dân bị ngất, cây sém lá: Công an vào cuộc xác minh

Công nhân nhà máy bột giặt VICO dọn dẹp cây xanh bị hỏng do hóa chất rò rỉ từ nhà máy - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Ngày 25-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP xác minh, điều tra việc rò rỉ hóa chất tại nhà máy bột giặt VICO (ngõ 27, đường 208, phường An Hải, TP Hải Phòng).

Theo vị này, "khi có kết quả sẽ báo cáo giám đốc Công an TP và thông tin chính thức vụ việc".

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 13h ngày 20-7, người dân sinh sống ở khu vực ngõ 27, đường 208, phường An Hải, TP Hải Phòng bỗng cảm thấy tức ngực, khó thở, buồn nôn..., có người bị ngất được đưa tới bệnh viện khám và điều trị. Còn các cây ăn quả, hoa lá trong khu vực đang xanh tốt bỗng bị cháy sém lá.

Cây xanh bị cháy sém lá do hóa chất rò rỉ từ nhà máy bột giặt VICO - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Nguyên nhân vụ việc sau đó được người dân phát hiện do hóa chất từ nhà máy bột giặt VICO rò rỉ, phát tán trong môi trường nên đã báo cơ quan chức năng.

Đến 13h45 ngày 20-7, đại diện tổ dân phố An Dương (phường An Hải), đại diện Công ty VICO và đại diện nhân dân đã tiến hành lập biên bản vụ việc, xác định nguyên nhân là do xe nâng hàng va vào téc hóa chất gây bục làm hóa chất chảy ra, bay hơi phát tán sang khu vực nhà dân xung quanh.

Theo lãnh đạo phường An Hải, Hải Phòng, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND phường đã cử cán bộ xuống làm việc với tổ dân phố, các hộ dân lập biên bản vụ việc, bước đầu công ty đã nhận trách nhiệm, cam kết xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, giám đốc kỹ thuật nhà máy bột giặt VICO, xác nhận vụ việc và cho biết trong quá trình lao động, công nhân đã chọc vào téc hóa chất khiến hóa chất chảy ra. Công ty đã làm việc với các hộ dân và cam kết không để xảy ra vụ việc tương tự lần sau.

Về việc người dân có hiện tượng tức ngực và cây bị cháy sém lá, ông Hạnh giải thích do hóa chất chảy ra bay hơi bám vào lá cây, khiến các cây bị sém lá.

Theo kết quả chẩn đoán từ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, cháu Phạm Đức Việt (người bị ngất khi hít phải hóa chất - PV) bị ngộ độc natri nitrit, có tình trạng nhiễm trùng cần tìm nguyên nhân và chỉ định nằm viện điều trị với nguy cơ rủi ro suy hô hấp, sốt tăng và mệt mỏi.

Chiều 25-7, thông tin đến Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Huy Nam (nhà dân bị ảnh hưởng) cho biết ngày 24-7, đại diện tổ dân phố, doanh nghiệp đã đến làm việc với gia đình ông và thiết lập biên bản làm việc, thống nhất phương án giải quyết sự cố. Trong đó có dọn dẹp cây hỏng, lấy mẫu nước trong ao, đất trong vườn để kiểm tra tính an toàn. Khi có kết quả kiểm tra, nếu nước và đất trồng không đạt các tiêu chuẩn an toàn, công ty có trách nhiệm xử lý nước và đất trồng đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống, trồng trọt, chăn nuôi.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ