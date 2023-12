Rich-kid Nghệ An được bố mẹ tặng siêu xe trị giá 8 tỷ đồng từng xôn xao MXH giờ ra sao?

Gần 4 năm trước, dư luận được phen xôn xao trước thông tin cô gái gen Z được bố mẹ tặng siêu xe trị giá 8 tỷ đồng nhân dịp tốt nghiệp đại học. Ai cũng choáng ngợp với độ "chịu chơi" của bậc phụ huynh, đồng thời tò mò gia thế của cô gái trẻ.

Ngay sau đó, danh tính của cô gái đã được cư dân mạng tìm ra. Theo đó cô gái tên Phạm Thuý Hằng (SN 1998, quê Nghệ An), tốt nghiệp trường đại học TOP đầu tại Việt Nam. Cô kể rằng trước ngày nhận tấm bằng cử nhân, bố mẹ từng hứa sẽ tặng cô siêu xe thể thao Porsche Panamera - chiếc xe mẹ cô vô cùng thích thú, ngày nào cũng vào hãng ngắm nhìn.

Nhân dịp tốt nghiệp đại học, Thúy Hằng được bố mẹ tặng chiếc siêu xe trị giá 8 tỷ đồng.

Thuý Hằng cũng tiết lộ gia thế của bản thân: "Bố mẹ mình làm nghề kinh doanh xây dựng, điện và bất động sản". Và thời điểm đó cô nàng cũng giúp bố mẹ quản lý một nhà máy nhiệt điện, chủ một tiệm quần áo online...

Trước thông tin này, cư dân mạng khẳng định cô gái xứ Nghệ chính là một Rich-kid con nhà đại gia Việt. Họ bắt đầu "săn đón" những tấm hình Thuý Hằng chia sẻ trên Instagram cá nhân và theo dõi cuộc sống đời thường.

Một thời gian sau, dư luận dần quên thông tin cô gái 9X được bố mẹ tặng siêu xe tiền tỷ. Nhưng khi nhắc đến rich-kid Nghệ An, cư dân mạnh vẫn nhớ tới Thuý Hằng bằng sự ngưỡng mộ về độ sang chảnh, giàu có và tài giỏi. Nhiều người tò mò không biết cuộc sống của cô nàng ra sao, sự nghiệp như thế nào?

Thuý Hằng xúc động: "Mình rất bất ngờ khi vẫn được mọi người quan tâm đến! Mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả. Hiện tại cuộc sống của mình đã có chút thay đổi so với thời điểm mới tốt nghiệp đại học. Nói cách khác, khi không còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng ta đều trưởng thành, có những áp lực nhất định".

​​​Hiện tại cô nàng sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.

Thuý Hằng làm việc cho công ty lớn ở Sài Gòn, đảm trách vị trí Marketing cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Cô làm công việc này từ lúc tốt nghiệp đại học, luôn cố gắng trau dồi kiến thức để có thể trở thành một nhân viên giỏi. Cô tâm sự: "Mặc dù mình là con nhà nòi nhưng không muốn "nối gót" bố mẹ từ lúc trẻ. Mình luôn muốn tự bơi ngoài đại dương rộng lớn, trau dồi thêm kiến thức.

Khi nào mình cảm thấy bản thân đã lĩnh đủ kiến thức kinh doanh sẽ quay trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Mình cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm đó với bố mẹ và nhận được ủng hộ cũng như lời động viên hãy cố gắng".

Nói về công việc hiện tại, Thuý Hằng tiết lộ từ hồi học đại học đã có niềm đam mê với thời trang nên khá am hiểu các thương hiệu lớn và sản phẩm của họ. Cô luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Cô có cuộc sống làm bao người mơ ước.

Nhắc đến chiếc siêu xe trị giá 8 tỷ đồng, rich-kid Nghệ An cho biết vì bản thân sinh sống tại Sài Gòn nên ít sử dụng tới. Chỉ khi cô nàng về quê thăm gia đình mới lấy đi lại quanh quanh thành phố Vinh. "Mình cũng như bao đồng nghiệp khác: làm công việc yêu thích, luôn muốn cống hiến cho công ty... Do đó mình muốn trở thành nữ nhân viên bình thường, không có gì nổi bật quá so với mọi người", Thuý Hằng chia sẻ.

Cô nàng xứ Nghệ cũng cho biết sắp tới sẽ lên xe hoa với người thương. Song cô xin được từ chối tiết lộ danh tính cũng như gia thế của chú rể.

Trên trang cá nhân, Thuý Hằng thi thoảng chia sẻ những chuyến đi xa, nghỉ dưỡng sau những ngày lao động vất vả. Cô cũng không ngần ngại "khoe" tài sản giá trị của bản thân, như những chiếc túi xách trị giá tiền tỷ, bộ váy hàng chục triệu đồng...

Tác giả: NGỌC HÀ

Nguồn tin: kienthuc.net.vn