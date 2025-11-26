Cựu Tổng thống Brazil bị yêu cầu thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính

Cựu Tổng thống Brazil đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, Tòa án Tối cao Brazil ngày 25/11 (giờ địa phương) đã chính thức kết án ông Bolsonaro, kết thúc vụ án kéo dài nhiều tháng. Quyết định này được đưa ra sau khi một hội đồng gồm bốn thẩm phán từ Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu tổng thống. Cụ thể, ông Bolsonaro sẽ phải thi hành án tại Sở Cảnh sát Liên bang ở Brasília, nơi ông bị giam giữ kể từ cuối tuần trước. Đây cũng là thời điểm ông đang chịu sự quản thúc tại gia trong một vụ án khác.

Phán quyết này đánh dấu một thất bại lớn trong sự nghiệp chính trị của ông Bolsonaro.

Kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2022, ông Bolsonaro đã đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các hành vi lạm dụng quyền lực trong chiến dịch tái tranh cử và cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Trong đó, ông bị kết án âm mưu đảo chính sau khi thua cuộc trước đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Đây là một trong những vụ án phức tạp nhất liên quan đến các chính trị gia Brazil trong nhiều thập kỷ qua.

Về phần gia đình ông Bolsonaro, các con của ông đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của tòa án. Bất chấp những khó khăn pháp lý, ông Bolsonaro và gia đình vẫn khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục tham gia chính trường. Mặc dù hiện tại bị giam giữ, ông Bolsonaro vẫn tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2026. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã có dấu hiệu tăng trở lại trong các cuộc thăm dò, mặc dù cũng có những dấu hỏi về khả năng chính trị của ông sau vụ việc này.

Với việc ông Bolsonaro vướng vào các vụ án pháp lý và tình trạng sức khỏe yếu, nhiều người trong đảng của ông đang nỗ lực tìm kiếm một ứng cử viên thay thế cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2026. Tuy nhiên, các đồng minh trung thành với ông Bolsonaro vẫn khẳng định rằng ông vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính trường Brazil.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù đã thay đổi giọng điệu trong những phát biểu gần đây, cho rằng việc ông Bolsonaro bị giam giữ là “quá tệ” và thể hiện sự thiếu công bằng trong quá trình xét xử.

Tác giả: Tiến Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân