Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 3 dự án bất động sản

Ngày 28/4, Công an tỉnh Long An thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại các Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam; Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường, địa chỉ: huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Đất xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam (ảnh: báo Long An).

Qua điều tra vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác định quá trình thực hiện 3 dự án nêu trên, bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng đồng phạm thực hiện hành vi gian đối nhằm chiếm đoạt tài sản (là tiền mua đất) của người mua đất thông qua việc rao bán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất đối với các lô nền, điểm kinh doanh trong 3 dự án này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác định những người ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để mua các lô nền, điểm kinh doanh trong 3 Dự án là bị hại trong vụ án hình sự trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo đến các bị hại của vụ án (là những người bị hại chưa trình báo) biết và khẩn trương trực tiếp đến liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu (gồm: bản gốc Hợp đồng mua lô nền, điểm kinh danh đã ký; bản gốc biên lai thu tiền; Đơn tố giác tội phạm) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An trước ngày 12/5/2025, đề được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn