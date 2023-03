Ra tù hơn 10 ngày, kẻ mang biệt danh 'Mèo đen' tiếp tục gây án táo tợn

Ngày 25-3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một doanh nghiêp có trụ sở ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, về việc đêm 24, rạng sáng cùng ngày, trụ sở công ty bị kẻ gian “viếng thăm”, lấy đi 6 máy tính xách tay và tiền mặt; tổng trị giá thiệt hại hàng chục triệu đồng.

"Mèo đen" chỉ vị trí giấu 2 chiếc máy tính xách tay

Quá trình điều tra hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhận diện được sơ hở của doanh nghiệp, khiến kẻ gian lợi dụng. Tâm lý nằm trong khu đô thị khá đông người, khiến doanh nghiệp không thuê nhân viên bảo vệ trông đêm. Chưa kể, hết ngày làm việc 24-3, cánh cửa sổ tầng 2 của Công ty đã quên không đóng. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy, chỉ bằng vài động tác đu bám, kẻ gian đã leo lên được tầng 2, và đột nhập vào trong để lục soát.

Sáu chiếc máy tính xách tay, cùng số tiền 20 triệu đồng, để ở các tầng 2, 3, đã dễ dàng bị kẻ gian mang đi hết.

Chân tướng "Mèo đen"

Ngay trong ngày 25-3, các “guồng quay” phá án nhanh chóng được Công an quận Hà Đông triển khai, bởi tài liệu trinh sát, hình ảnh camera quanh khu vực và lời khai của một số nhân chứng cho thấy, thủ phạm vụ trộm nêu trên chỉ có 1 đối tượng. Tên này đi bộ đến hiện trường, nên nhiều khả năng, việc cất giấu, tiêu thụ tang vật phi pháp sẽ chưa thể xa. Vì vậy, nếu càng truy nóng, cơ hội bắt giữ đối tượng gây án càng nhiều.

Chủ trương đánh án trên đã thu được kết quả tích cực. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an quận Hà Đông đã xác định và bắt giữ đối tượng trộm cắp, là Lê Đức Anh. Đáng chú ý, tên này có biệt danh “Mèo đen”, là “người quen” của lực lượng Cảnh sát hình sự nhiều địa bàn tại Hà Nội, do từng liên quan đến hàng loạt các vụ trộm đột nhập.

Năm 2021, “Mèo đen” bị TAND quận Cầu Giấy Hà Nội tuyên phạt án tù về tội Trộm cắp tài sản. Trước thời điểm bị bắt và bị đưa ra truy tố, xét xử, “Mèo đen” là nỗi ám ảnh của nhiều cơ quan công sở, trường học ở các quận Cầu Giấy, Nam – Bắc Từ Liêm…Hoạt động độc lập, sống lang thang, cứ đêm đến, đối tượng lại mò đi săn mồi, đột nhập vào các cơ quan, trường học lục soát, lấy cắp tài sản giá trị.

4h sáng 14-3-2021, sau gần một tháng một phục, Công an quận Cầu Giấy đã bắt được “Mèo đen”, khi đối tượng đang tìm cách đột nhập vào tòa nhà trên phố Khúc Thừa Dụ. Tại CQĐT, ban đầu, đối tượng quanh co, không chịu khai nhận ý đồ đang tìm cách đột vòm. Tuy nhiên kiên trì đấu tranh, bằng các tài liệu chứng cứ thu thập, Công an quận Cầu Giấy buộc tên gian phải khai nhận động cơ trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 1-2-2021, Đức Anh thuê taxi đi từ phòng trọ đến các tuyến phố chính trên địa bàn quận Cầu Giấy, mang theo tuốc-nơ-vít, đội mũ len, đeo găng tay, khẩu trang để thực hiện việc đột nhập nhằm trộm cắp tài sản.

Khi đi qua đường Hoàng Quốc Việt, tên này đã đột nhập vào 1 tòa nhà, lục soát, cậy phá tủ và lấy đi số tiền 230 triệu đồng. Ngoài vụ việc nêu trên, "Mèo đen" khai nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm đột nhập khác trên địa bàn các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Nghĩa Đô thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và một số quận, huyện trong TP Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2021…

Trở lại vụ trộm đêm 24, rạng sáng 25-3-2023; nghĩa là khoảng 10 ngày sau khi ra tù, Đức Anh di chuyển qua nhiều nơi, rồi dạt đến khu đô thị Xa La, phường Phúc La. Phát hiện sơ hở của trụ sở Công ty, “Mèo đen” đã dễ dàng đột nhập, lấy được 6 chiếc máy tính xách tay và 20 triệu đồng. Sau khi gây án, gã mang giấu 2 chiếc máy tính ở bãi đất trống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; mang cầm cố 2 chiếc khác được 5 triệu đồng và mang sửa chữa 2 chiếc, mục đích sau đó sẽ đem bán…

Toàn bộ số tiền phi pháp có được, “Mèo đen” đã ăn tiêu hết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sau khi gây án. Vụ án đang được CQĐT Công an quận Hà Đông điều tra mở rộng.

Tác giả: H.M

Nguồn tin: anninhthudo.vn