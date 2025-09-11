Ra mỏm đá giữa sông câu cá, nam thanh niên bị nước cuốn trôi

Chiều 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng nghiệp vụ vừa trục vớt thành công thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi trên địa bàn.

Địa hình nơi tìm thấy thi thể nạn nhân rất hiểm trở, nhiều đá nhọn.

Trước đó, vào chiều 6/9, nhóm thanh niên 5 người gồm: Rơ Châm Khiết, Rơ Châm Trương, Rơ Châm Nghệ, Rơ Châm Hlúi và Rơ Châm Châu (cùng trú làng Yăng 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) đến hạ lưu thủy điện Ya Ly thuộc địa phận xã Ya Ly, tỉnh Gia Lai để câu cá, vị trí câu cá là mỏm đá giữa sông Sê San.

Đến khoảng 10h ngày 7/9, nhóm thanh niên này bơi từ mỏm đá giữa sông vào bờ (khoảng 30m). Trong lúc bơi vào bờ, Rơ Châm Châu (SN 2006) bị nước cuốn trôi, những người còn lại kịp thời bơi vào bờ và trình báo cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất 2 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, lòng sông rộng, địa hình hiểm trở, nhiều hốc đá, nước sâu 8-10m và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 20h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm.

Liên tiếp trong các ngày 8, 9 và 10/9, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã túc trực tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 12h trưa nay, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500m về hướng hạ lưu.

Do địa hình quá hiểm trở nên đến 15h, lực lượng nghiệp vụ mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn