Ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng "Báo cháy 114"

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Công an các đơn vị, địa phương, Tập đoàn, doanh nghiệp; Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngày 14/10/2024, Bộ Công an phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC” theo Quyết định số 7481/QĐ-BCA, trong đó giao Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Đề án đặt ra mục tiêu: Xây dựng Hệ thống quản lý tập trung, liên thông và tích hợp dữ liệu giúp Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các địa phương chỉ huy, điều hành, hỗ trợ quản lý, giám sát đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cấp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH; đẩy mạnh số hoá thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về PCCC. Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp nhận thông tin báo cháy nhanh nhất; Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động PCCC tại các cơ sở và công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên môi trường mạng...

Bên cạnh thiết bị truyền tin báo cháy, hệ thống tích hợp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng báo cháy 114, hỗ trợ xác thực qua VNeID, nền tảng do Bộ Công an phát triển. Từ đó giảm thiểu việc tin báo nặc danh, làm mất thời gian xác minh khi tình huống khẩn cấp. Việc đưa vào vận hành ứng dụng “Báo cháy 114” tạo bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ số tới gần hơn với người dân giúp người dân và doanh nghiệp có thể báo cháy, gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường rút, ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án truyền tin báo cháy, sự cố PCCC và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC

Lễ ra mắt là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chuyển đổi từ mô hình chỉ huy và chữa cháy, CNCH truyền thống sang mô hình chỉ huy tiếp nhận thông tin điều động lực lượng chữa cháy, CNCH bằng hệ thống công nghệ dữ liệu theo thời gian thực. Khẳng định bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả.

Để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hệ thống thông suốt, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC, CNCH đồng bộ, chính xác, đầy đủ, thông suốt, kịp thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH với vai trò cơ quan thường trực, nòng cốt trong lĩnh vực công tác PCCC, CNCH, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống, bảo đảm ổn định, an toàn, đồng bộ, dễ mở rộng, thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCCC theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo việc kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy hệ thống truyền tin báo cháy và cơ sở dữ liệu về PCCC. Đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị…

Đối với UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật PCCC, nhất là Nghị định 105 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sớm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai việc trang bị, lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các nhà cao tầng, khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của Luật và các quy chuẩn về PCCC.

Đồng chí Thượng tá Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Đối với Công an các tỉnh, thành phố tập trung tham mưu cấp ủy chính quyền chủ trì trực tiếp tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung nhiệm vụ đảm bảo tiến độ trong Kế hoạch của Bộ về triển khai công tác quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy tại địa phương.

Đối với các cơ quan doanh nghiệp, người dân cần nhận thức rõ việc xây dựng hệ thống PCCC hiện đại kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với cơ quan chức năng quản trị rủi ro an toàn cháy nổ vừa là yêu cầu pháp luật quy định, đồng thời cũng chính là đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mỗi người dân, doanh nghiệp.

Để vận hành thực chất và đạt hiệu quả cao nhất Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC, CNCH, kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố toàn quốc, Bộ Công an phát động phong trào thi đua 300 ngày đêm với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và truyền tin báo cháy.

