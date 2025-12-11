Nghệ An: Hoàn thiện kỹ năng xử lý sự cố qua thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở

Kịch bản tình huống được xây dựng sát thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng loại hình cơ sở như nhà xưởng, kho hàng, trung tâm thương mại, chung cư, dịch vụ… Tình huống phổ biến thường là cháy do sự cố hệ thống điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa gây cháy lan trong môi trường chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nhiều người bị mắc kẹt cần được hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng trong buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH

Trong quá trình thực tập, lực lượng PCCC cơ sở chủ động triển khai hiệu quả các bước xử lý ban đầu: báo động cháy, cắt điện khu vực, sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai họng nước chữa cháy và tổ chức hướng dẫn thoát nạn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi tiếp cận hiện trường đã phối hợp nhịp nhàng, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước chống cháy lan, làm mát và thực hiện cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy trình.

Hoạt động thực tập giúp người đứng đầu cơ sở nâng cao năng lực chỉ huy; lực lượng tại chỗ thành thạo thao tác xử lý sự cố; người lao động được trang bị kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy. Đây là dịp quan trọng để đánh giá thực trạng hệ thống PCCC tại các cơ sở, phát hiện và kiến nghị khắc phục kịp thời.

Tình huống giả định chữa cháy xe bồn, một trong những sự cố cháy nổ có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời

Việc tăng cường thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xác định là giải pháp trọng tâm trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là tại Luật PCCC, Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ của cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư để tổ chức thực tập nhiều tình huống đa dạng hơn, bảo đảm mỗi cơ sở đều duy trì khả năng phản ứng nhanh, hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Tác giả: Chu Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn