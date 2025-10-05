Bắt giám đốc Công ty Tomoken Việt Nam sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của Công ty TNHH Tomoken Việt Nam - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tối 4-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết hôm nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam - về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nói trên còn có Phan Bạch Thông, giám đốc điều hành công ty.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Phan Thế Hoài với vai trò là giám đốc công ty nói trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: bột monoamoni photphat (MAP), bột amonium sulphate (SA), bột quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỉ lệ % "tự nghĩ ra", tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Bên trong nhà xưởng Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong đó có bột quatz (SiO2) - không có tác dụng chữa cháy - được công ty sử dụng tỉ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh.

Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bên trong nhà xưởng Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỉ đồng.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg của Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ