Ra mắt "siêu pin" sạc mãi không chai, không lo cháy nổ

Trong cuộc đua tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế cho xe điện (EV), phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne (ANL) và đại học Chicago của Mỹ đã tạo nên một bước ngoặt chấn động. Họ đã giải quyết được điểm yếu chí mạng của công nghệ pin thể rắn đó là sự kết nối kém giữa các thành phần bên trong khiến pin nhanh hỏng.

Thay vì sử dụng các phản ứng hóa học phức tạp và đắt đỏ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng một phương pháp vật lý đầy bất ngờ. Bằng cách trộn các vật liệu pin ở tốc độ cực cao - 2.000 vòng/phút trong suốt 5 giờ, họ đã tạo ra một phản ứng cơ hóa học đặc biệt.

Ảnh minh họa pin Lithium.

Quá trình này giúp các nguyên tử lithium tự sắp xếp lại và tạo ra một "siêu giao lộ" cho các ion di chuyển. Kết quả là dòng điện chạy qua pin mượt mà hơn bao giờ hết, giúp pin duy trì 100% hiệu suất sau 100 lần sạc đầu tiên và vẫn giữ được phong độ trên 80% sau 450 lần sạc - một con số không tưởng đối với dòng pin lưu huỳnh vốn nổi tiếng là nhanh "chai".

Khác với pin Lithium-ion đang dùng trên các dòng xe điện hiện nay, loại pin mới này là "pin thể rắn" hoàn toàn. Việc loại bỏ dung dịch điện phân dạng gel hoặc lỏng đồng nghĩa với việc:

- Không thể cháy nổ: Ngay cả khi gặp sự cố va chạm mạnh.

- Mật độ năng lượng cực cao: Vượt qua mọi giới hạn lý thuyết trước đây, giúp xe đi được quãng đường xa hơn với bộ pin nhẹ hơn.

- Giá thành rẻ: Sử dụng lưu huỳnh, vốn là một nguyên liệu cực kỳ dồi dào trên Trái Đất thay vì các kim loại quý hiếm.

Ảnh minh họa pin xe điện.

Không chỉ dừng lại ở xe điện, các chuyên gia tin rằng đột phá này sẽ mở đường cho sự ra đời của các dòng máy bay điện trong tương lai gần. Kỷ nguyên của những bộ pin "bất tử" và an toàn tuyệt đối dường như đã ở ngay trước mắt.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn