Quy tắc "3 không" của Phương Oanh và Shark Bình khi yêu nhau

Câu đố dành cho bạn: Khi yêu, Phương Oanh và Shark Bình đã đặt ra quy tắc "3 không", để cho thấy cả hai đến với nhau từ sự cảm mến và tôn trọng chân thành.

Vậy quy tắc đó cụ thể là gì? Hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra kết quả cuối cùng.

Manh mối 1

Câu hỏi: Phương Oanh và Shark Bình công khai mối quan hệ tình cảm vào thời điểm nào?

A. Giữa năm 2020

B. Cuối năm 2021

C. Giữa năm 2022 ✅

Giải thích: Phương Oanh – Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022, gây “bão” mạng xã hội khi loạt ảnh đi du lịch chung được lan truyền.

Manh mối 2

Câu hỏi: Phản ứng ban đầu của dư luận khi cặp đôi công khai yêu nhau là gì?

A. Hầu hết ủng hộ vì cả hai xứng đôi

B. Tranh cãi dữ dội ✅

C. Không quan tâm nhiều

Giải thích: Khi mối quan hệ của cặp đôi được công khai, dư luận tranh cãi dữ dội do Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Manh mối 3

Phương Oanh từng chia sẻ điều gì khiến cô cảm thấy bị thu hút ở Shark Bình?

A. Ngoại hình phong độ, cá tính

B. Trí tuệ, cách nói chuyện thẳng thắn và tinh tế ✅

C. Tài sản lớn và danh tiếng

Giải thích: Phương Oanh cho biết cô yêu Shark Bình vì sự thông minh, sâu sắc và biết quan tâm, chứ không phải vì địa vị hay tiền bạc.

Manh mối 4

Câu hỏi: Ai là người chủ động đề xuất “quy tắc 3 không” trong mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình?

A. Shark Bình

B. Phương Oanh ✅

C. Quản lý của Phương Oanh

Giải thích: Chính Phương Oanh là người đặt ra quy tắc “3 không” ngay từ đầu để giữ sự rạch ròi trong mối quan hệ tình cảm với Shark Bình.

Sau đây là bức ảnh gợi ý thêm cho bạn.

Vậy đáp án cuối cùng là gì?

A. Không can thiệp đời tư, không hỏi chuyện quá khứ, không bàn chuyện tiền bạc

B. Không tặng quà, không can thiệp vào công việc của nhau, không được phép đòi đầu tư

C. Không kiểm tra điện thoại, không ghen khi đối phương bận, không can thiệp bạn bè

Đáp án cuối cùng: Không tặng quà, không can thiệp vào công việc của nhau, không được phép đòi đầu tư

Giải thích: Phương Oanh từng khẳng định trong phỏng vấn rằng cô và Shark Bình có “quy tắc 3 không” là: Không tặng quà, không can thiệp công việc, không đòi đầu tư, để mối quan hệ trong sáng và bình đẳng.

Đặc biệt, nữ diễn viên nhấn mạnh quan điểm không tặng quà trong mối quan hệ tình cảm. Cô thẳng thắn nói: “Hôm nay tặng món quà trăm triệu này trăm triệu kia để cô ấy có thể ngồi với mình, cười nói với mình, thì hóa ra em đến với anh vì anh có quà à? Thế thì em lại rẻ quá!”.

Phương Oanh khẳng định cả hai đến với nhau từ sự cảm mến và tôn trọng chân thành, chứ không vì lợi ích vật chất: “Chúng ta hoàn toàn tự nguyện dành thời gian quý báu của mình cho nhau”.

Tác giả: Lâm Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn