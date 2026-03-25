Quy định mới liên quan tới tất cả ô tô trên cả nước đã áp dụng ngay tháng này, người dân cần biết

Thực hiện Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026 cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường.

Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Chi tiết các mức khí thải được áp dụng từ 1/3/2026

Lộ trình áp dụng mức khí thải xe ô tô

Trước ngày đăng kiểm, chủ ô tô cần làm gì để tránh trượt kiểm định khí thải?

Khi quy định kiểm định khí thải ngày càng được siết chặt, việc chủ động kiểm tra và bảo dưỡng xe trước thời điểm đăng kiểm trở thành yếu tố quan trọng giúp chủ phương tiện tránh mất thêm thời gian, công sức và chi phí phát sinh.

Theo khuyến cáo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, để tăng khả năng đạt yêu cầu về khí thải ngay trong lần kiểm định đầu tiên, chủ xe và lái xe nên đưa phương tiện đi bảo dưỡng tổng thể trước khi đến trung tâm đăng kiểm. Những hạng mục cần đặc biệt lưu ý gồm thay dầu máy, thay hoặc vệ sinh lọc gió, làm sạch buồng đốt, kiểm tra vòi phun nhiên liệu, bơm cao áp và rà soát hoạt động của các bộ phận liên quan trực tiếp đến quá trình đốt cháy trong động cơ.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng cần chú ý đến tốc độ quay lớn nhất của động cơ. Việc điều chỉnh thông số này phải tuân thủ đúng hướng dẫn từ nhà sản xuất, đồng thời bảo đảm số vòng tua cực đại không rơi vào vùng cảnh báo đỏ trên đồng hồ đo vòng tua máy. Đây là một trong những chi tiết kỹ thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kiểm định khí thải.

Bên cạnh việc bảo dưỡng động cơ, các thiết bị xử lý khí thải cũng không nên bị bỏ qua. Cục Đăng kiểm khuyến nghị kiểm tra kỹ bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy cùng các chi tiết có vai trò kiểm soát lượng khí thải đầu ra. Nếu những bộ phận này hoạt động kém hiệu quả, phương tiện rất dễ không đạt chuẩn trong quá trình kiểm tra.

Một yếu tố khác được nhấn mạnh là chất lượng nhiên liệu sử dụng. Việc đổ nhiên liệu bảo đảm tiêu chuẩn không chỉ giúp động cơ vận hành ổn định hơn mà còn hỗ trợ hệ thống xử lý khí thải hoạt động đúng thiết kế kỹ thuật. Ngược lại, nhiên liệu kém chất lượng có thể làm giảm hiệu suất vận hành, tăng lượng khí thải và khiến xe đứng trước nguy cơ trượt đăng kiểm.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Phụ nữ Mới