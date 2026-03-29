Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hạn chế mạng xã hội

Các nền tảng buộc phải hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi tại Indonesia. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, hành động mới của Indonesia chịu ảnh hưởng từ các quy định tương tự của Australia có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Các nền tảng bị xếp vào nhóm rủi ro cao gồm YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X và Roblox phải ngăn người dùng dưới 16 tuổi truy cập, bao gồm xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản. Một số dịch vụ rủi ro thấp hơn vẫn được phép hoạt động với điều kiện áp dụng biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn như cài đặt bảo mật, kiểm soát của phụ huynh và giới hạn theo dõi vị trí.

"Việc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung và cần thiết để nền tảng hoạt động trong hệ sinh thái kỹ thuật số của Indonesia", bà Meutya Hafid, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia cho biết.

Tính đến cuối ngày 26/3, X, Bigo Live, TikTok và Roblox nằm trong số các nền tảng đã thực hiện hoặc thông báo thay đổi để tuân thủ. TikTok dự kiến vô hiệu hóa tài khoản người dùng dưới 16 tuổi, trong khi Roblox đang điều chỉnh các tính năng cho người dùng dưới 13 tuổi. YouTube cho biết họ tuân thủ theo phương pháp tự đánh giá rủi ro "thay vì lệnh cấm toàn diện".

Meta cho biết ủng hộ quy định mới cũng như đang đàm phán với cơ quan quản lý về trường hợp của Facebook và Instagram. Công ty nói rằng họ đã chuyển hàng chục triệu tài khoản thanh thiếu niên Indonesia sang "dành cho thanh thiếu niên" từ khi quy định được thông qua năm ngoái.

Quy định mới của Indonesia có nhiều giống với cách Úc đang triển khai. Ảnh: Bloomberg.

Việc vi phạm quy định sẽ khiến các công ty đối mặt với biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế tiếp cận thị trường Indonesia. Nền tảng cũng phải tự đánh giá về an toàn trẻ em trước tháng 6 năm nay.

Indonesia có khoảng 70 triệu người dưới 16 tuổi. Động lực thúc đẩy chính sách này đến từ các số liệu đáng lo ngại. Một nghiên cứu do Liên Hợp Quốc tài trợ năm 2023 cho thấy khoảng một nửa trẻ vị thành niên Indonesia đã bắt gặp hình ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội, trong khi gần một nửa cho biết từng bị bắt nạt trực tuyến.

Người dùng tại Indonesia có phản ứng trái chiều sau khi quy định bắt đầu thực thi. Những người ủng hộ cho rằng đây là công cụ mà các bậc phụ huynh đã chờ đợi lâu. Tuy nhiên, Usman Hamid, Giám đốc điều hành Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Indonesia phản biện rằng chính sách tước đi các kênh giao tiếp của trẻ em, đặc biệt ở vùng xa xôi.

"Trọng tâm nên là làm cho không gian kỹ thuật số an toàn hơn, chứ không phải là loại trừ trẻ em khỏi đó", ông Usman Hamid nói.

Indonesia không đứng một mình trong xu hướng này. Australia quy định phạt tối đa 34 triệu USD với các nền tảng vi phạm quy định tương tự. Đan Mạch, Brazil và nhiều quốc gia khác cũng đang tiến hành các quy định nhằm hạn chế mạng xã hội ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn