Quen nhau tại nơi cai nghiện rồi cấu kết buôn ma túy

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo Trần Văn Tuấn (SN 1994, trú xã Đô Lương), Ngô Đức Phi (SN 1991, trú xã Tiên Đồng), Tô Xuân Quỳnh (SN 1971, trú xã Tân Phú), Vi Mạnh Hùng (SN 1993, trú xã Tam Quang) và Nguyễn Quốc Biên (SN 1975, trú xã Nghĩa Hành, Nghệ An) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 16/4/2024, Ngô Đức Phi nhận được điện thoại của Quỳnh gọi điện đặt mua 100 gam ma túy, giá 45 triệu đồng. Quỳnh đã chuyển trước cho Phi 3 triệu đồng đặt cọc mua ma túy.

Sau đó, Phi liên lạc với Tuấn, bàn bạc với nhau việc cùng buôn ma túy để bán lại kiếm lời. Thống nhất xong, Tuấn gọi điện cho một người đàn ông, đặt mua 100 gam ma túy, giá 33 triệu đồng.

Do quen biết nhau từ trước nên sau đó không lâu, các đối tượng Tuấn, Biên, Phi tập trung tại nhà Phi để cùng sử dụng ma túy. Cũng tại đây, Tuấn và Phi thống nhất sẽ cầm cố xe máy của Tuấn lấy 20 triệu đồng để buôn ma túy.

Tuấn sau đó không trực tiếp đi lấy ma túy mà nhờ Hùng nhận “hàng". Sau đó, Tuấn bàn bạc cùng với Phi, Biên việc bán cho Quỳnh số ma túy trên.

Trưa ngày 17/4/2024, khi Trần Văn Tuấn cầm theo ma túy đi đến khu vực xã Tân Phú, Nghệ An thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, ngày 14, 21 tháng 5/2025 Cơ quan điều tra bắt giữ Phi, Biên. Đối với Quỳnh và Hùng, thời điểm này hai đối tượng đang chấp hành án vì liên quan đến vụ mua bán ma túy khác nên cơ quan điều tra đã trích xuất về trại tạm giam theo quy định.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai quen biết nhau trong thời gian đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi trở về địa phương, các bị cáo liên hệ với nhau để cùng sử dụng ma túy sau đó là buôn ma túy.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Trần Văn Tuấn, Ngô Đức Phi, Tô Xuân Quỳnh phạm tội với vai trò ngang nhau nên tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù. Do bị cáo Quỳnh đang thi hành bản án khác nên buộc bị cáo này phải chịu mức hành phạt chung là 28 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Vi Mạnh Hùng bị tuyên phạt 18 năm tù; tổng hợp với bản án đang thi hành buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung là 20 năm 6 tháng tù.

Với vai trò đồng phạm nhưng vai trò thấp nhất trong vụ án, bị cáo Nguyễn Quốc Biên bị tòa tuyên phạt 16 năm tù.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn