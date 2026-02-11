Quên bật đèn xe sau 18h có thể bị phạt tới 14 triệu đồng

Điều 20 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định về sử dụng đèn xe như sau:

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần trong các trường hợp sau đây:

+ Khi gặp người đi bộ qua đường;

+ Khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động;

+ Khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói;

+ Khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.

- Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.

Về mức xử phạt, theo điểm g khoản 1 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Nếu hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng (theo khoản 10 Điều 7) và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (theo khoản 13 Điều 6).

Ngoài ra, điểm g khoản 3 Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định về trường hợp người điều khiển xe ô tô không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

