Queen of Tears tập đặc biệt: Bất ngờ tri ân thành quả xuất sắc của ekip người Việt, netizen nức nở tự hào

Nếu Queen of Tears tập đặc biệt 1 là tổng hợp những đoạn phỏng vấn của dàn diễn viên thì tập đặc biệt 2 lên sóng tối 5/5 lại chủ yếu nói về quá trình, hậu trường làm phim, từ ngày đầu đọc kịch bản cho đến hồi kết. Thông qua đó, khán giả được thấy nhiều hơn về cách các thành viên trong ekip, những người thậm chí còn không được khán giả biết tên, đã góp công lớn làm nên tác phẩm ấn tượng này.

Một trong số những điểm nhấn ở tập đặc biệt mà khán giả Việt quan tâm nhất lúc này chính là những trích đoạn cho thấy ekip đã xử lý hậu kỳ, kỹ xảo ra sao để cho ra mắt những thước phim thực sự mãn nhãn về mặt hình ảnh. Sở dĩ việc kỹ xảo phim được khán giả chú ý là bởi trước đó, cư dân mạng đã phát hiện ra ở phần credit, những người thực hiện kỹ xảo phim chính là một đội ngũ VFX toàn là người Việt.

Những cảnh phim ấn tượng trước và sau khi can thiệp kỹ xảo

Những cảnh phim ấn tượng trước và sau khi can thiệp kỹ xảo

Thời điểm phát hiện ra đội VFX đến từ Việt Nam, cư dân mạng Việt đã không khỏi tự hào thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những dòng chữ chạy tên người Việt. Phải cho đến khi những đoạn clip về quá trình can thiệp kỹ xảo đằng sau ống kính, được tận mắt thấy sự khác biệt giữa phông xanh ở hậu trường và thành quả trên phim, cư dân mạng Việt mới thực sự trầm trồ. Ai nấy phổng mũi tự hào khi được thấy thành quả quá xuất sắc của người Việt trên màn ảnh Hàn.

Xem phim, khán giả hoàn toàn không nhận ra những cảnh phim này đã được xử lý kỹ xảo

Bình luận của khán giả: - Nể người Việt mình nha, làm mấy cái này hay thiệt, nhìn như thật luôn. - Khi xem phim không hề nghĩ đây là kỹ xảo, tưởng 100% cảnh thật cơ đấy. Người Việt mình giỏi quá. - Tui biết là có chỉnh sửa rồi nhưng mà như vậy là đỉnh quá luôn á. - Thế mới nói người Việt mình giỏi lắm, xem mà nổi da gà, tự hào quá luôn. - Mấy cái VFX này là team Việt Nam mình làm đó. Các bạn xuất sắc quá rồi.

Không chỉ khen ngợi đội ngũ VFX người Việt, cư dân mạng nói chung còn hết lời khen ngợi diễn xuất của cặp song Kim. Bởi lẽ, ở một số phân cảnh, tiêu biểu như cảnh Hae In suýt bị xe tông hay Hae In - Hyun Woo nắm tay nhau đi dưới con đường đầy hoa anh đào,... cặp Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đều phải diễn trên nền phông xanh. Cư dân mạng cho rằng hai người đã lấy cảm xúc quá tốt, dù không có bối cảnh hỗ trợ nhưng vẫn dễ dàng nhập vai và diễn y như thật.

Một phân cảnh mà Kim Soo Hyun - Kim Ji Won diễn trên nền phông xanh thay vì đường phố thật

