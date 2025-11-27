Quế Ngọc Hải điển trai như tài tử, sánh đôi bên bà xã du lịch Thượng Hải

Trung vệ Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương đang tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhân dịp V.League tạm nghỉ, cặp đôi nổi tiếng đã tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, thư giãn bên nhau. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã chia sẻ loạt ảnh "check-in" tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Thượng Hải. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi này, Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng bản lĩnh trên sân cỏ mà hóa thân thành một "tài tử" lịch lãm, điển trai khi diện những bộ vest, áo khoác dạ ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Bà xã anh cũng nổi bật không kém với phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi xuất hiện tại khu Phố Đông, nơi có Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, Tháp Thượng Hải và các tòa nhà chọc trời. Quế Ngọc Hải trong bộ suit xám kẻ caro lịch thiệp, khoác áo dạ đen, sánh bước cùng vợ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ vậy, cả hai cũng cùng nhau tản bộ dưới hàng cây lá vàng rực rỡ. Hình ảnh lãng mạn này khiến nhiều người liên tưởng đến những thước phim tình cảm. (Ảnh: IGNV)
Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng bóng đá Việt Nam. Chuyện tình "cầu thủ và hoa khôi" của họ luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Quế Ngọc Hải đã phải mất gần 2 năm kiên trì theo đuổi mới chinh phục được trái tim người đẹp xứ Nghệ. Cặp đôi kết hôn vào đầu năm 2018 và hiện đã có với nhau ba cô con gái đáng yêu là Sunny, Kem và Gạo. (Ảnh: IGNV)
Dù bận rộn với lịch thi đấu, Quế Ngọc Hải luôn được biết đến là người chồng, người cha yêu thương gia đình. Anh không ngại san sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn