Quảng Trị: Tìm kiếm người đàn ông mất tích khi đi thả lưới bắt cá

Trước đó, vào 11 giờ trưa ngày 1/11, anh Nguyễn Sỹ Hùng, 28 tuổi, ở thôn Mới, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đi thả lưới bắt cá ở khu vực Nhà Cờ tiếp giáp với xã Hoàn Lão. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy anh Hùng trở về.

Xã Bố Trạch đã huy động lực lượng và phương tiện, cùng thuyền, lưới tổ chức tìm kiếm tại khu vực cánh đồng và các hồ nuôi trồng thủy sản gần khu vực anh Hùng thả lưới. Tại hiện trường, người dân phát hiện có xe đạp điện, bao đựng lưới đánh cá, dép của anh Hùng để lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích



Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, trên địa bàn xã Bố Trạch xảy ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất và hư hỏng hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đến thời điểm này, mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã làm 6 người chết (ở các xã Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Ba Đồn, Cam Hồng), 1 người mất tích (ở xã Bố Trạch), 4 người bị thương. Mưa lũ tại Quảng Trị cũng làm hơn 3.600 hộ với hơn 15.000 nhân khẩu bị ngập lụt, chính quyền địa phương đã di dời 500 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV