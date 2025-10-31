Trong đó, có 13 người thiệt mạng (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 8, Lâm Đồng 2) và 11 người mất tích (Quảng Trị 1, Huế 6, Đà Nẵng 4). Riêng Đà Nẵng ghi nhận 31 người bị thương, chiếm gần toàn bộ số ca trên toàn khu vực.

Toàn vùng hiện còn 116.789 căn nhà bị ngập, giảm hơn 12.000 so với hôm qua. Riêng Huế có hơn 44.500 nhà ngập, Đà Nẵng gần 71.000, và Lâm Đồng hơn 600. Có 56 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi, 147 căn hư hỏng. 69 xã, phường vẫn còn ngập, chủ yếu tại Huế (32) và Đà Nẵng (33), song mực nước đang rút dần.

24 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên



Về nông nghiệp, mưa lũ làm thiệt hại 4.871 ha lúa, hoa màu và 790 ha cây ăn quả; riêng Lâm Đồng thiệt hại nặng nhất với gần 3.900 ha hoa màu. Gần 17.800 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Hệ thống giao thông nhiều nơi vẫn ách tắc. 11 tuyến quốc lộ bị gián đoạn do ngập và sạt lở, trong đó Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi là các điểm nóng. Tại Huế, 38 điểm sạt lở đất được ghi nhận, một số vị trí nặng như đèo Ka Tư, xã Khe Tre, quốc lộ 49. Đường sắt qua khu gian Văn Xá - Huế bị phong tỏa; nhiều tàu khách Bắc – Nam tạm dừng.

Về điện, còn 438.325 khách hàng mất điện tại 109 xã, phường thuộc bốn địa phương, trong đó Đà Nẵng hơn 262.000 khách, Huế gần 149.000.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung tiêu thoát nước, thông đường và khôi phục điện sinh hoạt, chuẩn bị mở lại các tuyến du lịch, di tích khi thời tiết ổn định.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV