Quảng Bình: Thanh tra chỉ rõ 3 lô đất Phó Trưởng phòng Sở GD-ĐT không kê khai tài sản

Theo đó, Sở GD-ĐT Quảng Bình có 13 cán bộ, công chức được bốc thăm ngẫu nhiên để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Kết quả, có đến 9 người không thực hiện đúng việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Trong đó có 1 trường hợp không kê khai 3 lô đất do vợ đứng tên, giá chuyển nhượng thấp bất ngờ.

Theo Quyết định số 1264/QĐ-TTr của Thanh tra tỉnh Quảng Bình, 13 cán bộ, công chức của Sở GD-ĐT Quảng Bình được bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản gồm 5 hiệu trưởng và 6 phó hiệu trưởng.

5 hiệu trưởng các trường THPT là các ông Nguyễn Văn Nhẫn (Trường THPT Ngô Quyền), Nguyễn Văn Thành (Trường THPT Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Minh Đức (Trường THPT Lê Trực), Hà Văn Trung (Trường THPT Lệ Thủy), Trần Xuân Bách (Trường THCS và THPT Bắc Sơn). 6 Phó hiệu trưởng và 2 cán bộ thuộc Sở là ông Đinh Ngọc Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và bà Hồ Thị Hồng Phương, thanh tra viên, Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình.

Trong số này có đến 9 người không thực hiện đúng việc kê khai tài sản, trong đó có ông Đinh Ngọc Hà, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng không kê khai 3 lô đất do vợ đứng tên.

Theo giải trình, lý do không kê khai của ông Đinh Ngọc Hà, 3 lô đất là do vợ góp vốn với những người bạn và được bạn ủy quyền đứng tên. Bên cạnh đó, giá trị góp vốn dưới 50 triệu đồng nên không thuộc diện kê khai. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho rằng, lỗi này vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ba lô đất gồm, lô đất thứ nhất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số DG 009501, thửa đất số 794, tờ bản đồ số 21, tại thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình có diện tích 207,6m² (40m² đất ở nông thôn); giá chuyển nhượng 30 triệu đồng (hợp đồng công chứng chuyển nhượng QSDĐ ngày 14-2-2022 tại Văn phòng Công chứng Trần Trọng Kiệm). GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Hương Liên (vợ ông Đinh Ngọc Hà), góp chung với người khác, phần góp vốn đầu tư của vợ là 50% giá trị lô đất.

Lô đất thứ hai là GCNQSDĐ số DG 009225, thửa đất số 1021, tờ bản đồ số 37, tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình, có diện tích 119,5m² (40m² đất ở đô thị); giá chuyển nhượng 20 triệu đồng (hợp đồng công chứng chuyển nhượng QSDĐ ngày 16-2-2022 tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Xuân). GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Hương Liên (vợ ông Đinh Ngọc Hà), góp chung với người khác, phần góp vốn đầu tư của vợ là 30% giá trị lô đất.

Lô đất thứ ba: GCNQSDĐ số DC 686534, thửa đất số 993, tờ bản đồ số 14, tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, có diện tích 112,5m² (đất ở nông thôn); giá chuyển nhượng 50 triệu đồng (hợp đồng công chứng chuyển nhượng QSDĐ ngày 12-1-2022 tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Xuân). GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Hương Liên (vợ ông Đinh Ngọc Hà); góp chung với người khác, phần góp vốn đầu tư của vợ là 50% giá trị lô đất.

Ngay sau khi kết luận thanh tra công bố, dư luận nêu giá 3 lô đất trên tại thời điểm đầu năm 2022 như hồ sơ chuyển nhượng là không đúng với giá thị trường lúc đó.

Nhiều người môi giới đánh giá, trị giá 3 lô đất trên lên hàng tỷ đồng mỗi lô. Việc ghi giá chuyển nhượng thấp như thế là nhằm trốn thuế, tránh kê khai tài sản.

Hiện Sở GD-ĐT đang rà soát trách nhiệm việc kê khai này. Trong khi đó, Thanh tra tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị rà soát việc chuyển nhượng giá đất đầy "bất ngờ" này xem có trốn thuế hay không.

