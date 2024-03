Làm sao để việc kê khai tài sản cán bộ không bị xem như việc làm hình thức

* Đại biểu Quốc hội PHẠM VĂN HÒA (ủy viên Ủy ban Pháp luật): Nên có cơ quan chuyên trách xác minh tài sản, thu nhập Đại biểu Quốc hội PHẠM VĂN HÒA Việc cơ quan điều tra tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca và vợ để làm rõ việc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan khối tài sản trên là cần thiết. Đồng thời cơ quan điều tra cũng nên làm rõ nguồn gốc số tài sản đó. Hiện các quy định liên quan vấn đề kê khai tài sản đã khá đầy đủ, tuy nhiên thực tế vẫn có những cán bộ kê khai không trung thực bị phát hiện trong thời gian qua như trường hợp cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Từ đó cho thấy cùng với kê khai tài sản, việc xác minh tính trung thực của người kê khai rất quan trọng. Muốn làm được điều này, theo tôi nên thành lập cơ quan chuyên trách về xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ. Cơ quan này có thể trực thuộc Ban Chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ở địa phương thuộc ban chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời việc kê khai, xác minh tài sản của cán bộ chủ chốt cần được công khai thông tin để cán bộ, công chức ở cơ quan, MTTQ, người dân cùng giám sát. Bên cạnh đó, đơn vị cán bộ phụ trách xác minh tài sản, thu nhập cán bộ phải thực sự liêm khiết, chí công vô tư. Đồng thời cần kịp thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp kê khai không trung thực, cố tình không kê khai. * Ông NGUYỄN TÚC (ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam): Cần xác minh 100% cán bộ kê khai Ông NGUYỄN TÚC Thực tế các quy định về việc kê khai tài sản với cán bộ, công chức đã khá đầy đủ nhưng do việc xác minh còn hạn chế dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế. Đồng thời nảy sinh tình trạng nhiều cán bộ không kê khai trung thực, không kê khai đúng tài sản mình có. Những trường hợp bị phát hiện vừa qua đã cho thấy rất rõ, nhưng người dân cho rằng vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa bị phát hiện hay những kê khai so với tài sản thực tế hoàn toàn khác nhau. Do đó, thời gian tới tôi cho rằng đã kê khai thì phải xác minh hay nói cách khác phải xác minh 100% cán bộ kê khai. Những người kê khai không trung thực phải bị xử lý nghiêm minh. Đồng thời nên xem xét có cơ quan chuyên trách về xác minh việc kê khai, kiểm soát tài sản của cán bộ, quan chức. Liên quan đề xuất tịch thu tài sản bất minh của quan chức, tôi cho rằng cần nghiên cứu kỹ, dựa trên các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.