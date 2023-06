Quản lý thị trường Nghệ An liên tiếp thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An, thực hiện các Quy định của Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 15/3/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thực hiện việc chuyển đổi địa bàn hoạt động của toàn thể công chức, người lao động ở các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường trong đơn vị.

Đội Quản lý thị trường số 11 thu giữ 2.950kg đường cát, 2.360 chai bia, 3.180 hộp sữa Ensure loại 237ml và 318 chai rượu các loại với tổng giá trị gần 200 triệu đồng

Ngay sau khi thực hiện việc chuyển đổi, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp cận địa bàn; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương; làm tốt công tác quản lý địa bàn; tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại; tuyên truyền pháp luật trên địa bàn quản lý, bảo vệ người tiêu dùng và người kinh doanh chân chính.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường tại các địa bàn sau khi nắm địa bàn đã triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình thị trường cơ bản ổn định, lưu thông hàng thông suốt.

Có thể thấy trong những tháng đầu năm, ở Nghệ An không xảy ra hiện tượng khan hàng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, không có tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu găm hàng, chờ xăng, dầu tăng giá rồi mới bán…

Chỉ trong vòng 2 tháng, Cục QLTT Nghệ An kiểm tra 682 vụ, trong đó xử lý 639 vụ với tổng giá trị thu phạt đạt 1,97 tỷ đồng

Chỉ qua 2 tháng chuyển đổi địa bàn hoạt động, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều vụ hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra 682 vụ, trong đó xử lý 639 vụ với tổng giá trị thu phạt đạt 1,97 tỷ đồng.

Điển hình, ngày vào 5/4 đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xe tải có BKS 29H-784.97 do ông Phan Văn Thành điều khiển có địa chỉ tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 2.950kg đường cát, 2.360 chai bia, 3.180 hộp sữa Ensure loại 237ml và 318 chai rượu các loại với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 11 đã lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.

Tiếp đó, ngày 6/4, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Nghệ An khám ô tô mang BKS 36L- 046.62 do ông Nguyễn Văn Toàn điều khiển. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe vận chuyển 1.846 sản phẩm gồm bánh, kẹo, xúc xích các loại do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12.000.000 đồng và buộc tiểu hủy toàn bộ số hàng vi phạm trị giá 20.430.000 đồng.

Lực lượng QLTT Nghệ An tiêu hủy số hàng vi phạm là thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đến ngày 16/4, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng cánh sát giao thông - Công an Nghệ An tiến hành kiểm tra ô tô tải mang BKS 37C-405.25 do ông Lê Văn Quang lái xe kiêm chủ hàng có địa chỉ tại TP. Vinh (Nghệ An). Qua kiểm tra, đoàn phát hiện ông Lê Văn Quảng đang vận chuyển 600kg cổ cánh gà đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, ông Quảng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quảng 12.000.000 đồng và buộc tiêu hủy số hàng vi phạm trị giá 18.000.000 đồng.

Và mới đây nhất vào đêm 14/4, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an huyện Hưng Nguyên khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 37H-035.33, do ông Lương Thành Vinh có địa chỉ tại TP.Vinh (Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trên xe vận chuyển 4.500kg đường cát do Thái Lan sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, ông Vinh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Vinh thừa nhận, số đường cát nêu trên là hàng nhập lậu. Đội Quản lý thị trường số 10 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vinh 50.000.000 đồng và tịch thu hàng vi phạm trị giá 67.500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới Cục tiếp tục triển khai các chỉ đạo, kế hoạch của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Nghệ An về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận trong kinh doanh.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để phát hiện các thủ đoạn, phương thức của các đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, gian lận thương mại; đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiên, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn