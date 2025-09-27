Quân đội duy trì hơn 400.000 người cùng 9.000 phương tiện ứng trực bão Bualoi

Trung đoàn bộ binh 996, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 10 - Ảnh: XUÂN DIỆN

Sẵn sàng mọi tình huống ứng phó bão Bualoi

Cụ thể, 118.919 bộ đội và 298.547 dân quân, cùng 9.088 phương tiện các loại, trong đó có 5.739 ô tô, 172 tàu, 2.262 xuồng ca nô, 409 xe đặc chủng và 6 máy bay, sẵn sàng trong mọi tình huống để ứng phó với cơn bão Bualoi (bão số 10).

Đến hết ngày 26-9, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện với 286.677 người nắm diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong số này có 531 tàu/4.141 người hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), 12.755 tàu/45.111 người hoạt động ở các khu vực khác và 54.684 tàu/273.425 người neo đậu tại các bến.

Đến nay, toàn bộ phương tiện đã nhận cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Tối 26-9, bão Bualoi đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh với tốc độ trên 30km/h.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày tới, bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối 27-9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Thanh Hóa cấm biển từ 6h sáng nay 27-9

Thuyền nhỏ (loại từ 10 đến 20CV) đánh bắt hải sản gần bờ của bà con ngư dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được đưa lên vỉa hè đường Hồ Xuân Hương để tránh trú bão - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Căn cứ các bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến, tình hình và hướng di chuyển bão Bualoi (bão số 10), đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Để đảm bảo an toàn cho người, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa quyết định cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 6h ngày 27-9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão Bualoi.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức cấm biển trên địa bàn từ 6h ngày 27-9 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão Bualoi; yêu cầu giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.

Hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, do ảnh hưởng trước cơn bão Bualoi, đêm 26, rạng sáng 27-9 trên địa bàn nhiều phường, xã ven biển, đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to.

Tác giả: Nam Trần - Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ