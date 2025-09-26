Bão số 10 di chuyển nhanh gấp đôi thường lệ, Thứ trưởng lo "bà con chủ quan"

Chiều 26/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi), dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự báo tối 26/9, bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Bão di chuyển với tốc độ 25–35 km/h, "nhanh gấp đôi so với thông thường", dự báo đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16 khi quét qua quần đảo Hoàng Sa trong ngày 28/9. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong sáng 29/9 với sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 10.

Cùng thời điểm, thủy triều tại trạm Cửa Hội đạt đỉnh 3,0 m vào khoảng 8–9h và thấp nhất 0,9 m lúc 22–23h. Việc bão trùng thời điểm triều cường làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ven biển.

Nhiều kịch bản đường đi, tập trung khả năng đổ bộ Bắc Trung Bộ

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay có sự khác biệt giữa các mô hình dự báo quốc tế. "Có phương án cho rằng bão đổ bộ trực tiếp vào Huế, Đà Nẵng; có phương án dự báo vào Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; thậm chí có kịch bản bão đổ bộ vào Bắc Bộ. Tuy nhiên, từ phiên dự báo sáng nay, khoảng 70-80% khả năng bão sẽ đi vào Bắc Trung Bộ, tập trung chủ yếu ở Nghệ An và Thanh Hóa", ông nói.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Về cường độ, ông Khiêm nhận định: "Khi vào Biển Đông, bão được dự báo đạt cấp 12-13, giật cấp 15. Một số cơ quan dự báo cấp 10-11, song nhìn chung khả năng mạnh lên khi tiến sâu vào đất liền là rất cao. Thời điểm nguy hiểm nhất dự kiến từ sáng 28 đến hết ngày 29/9".

Bão số 10 được dự báo gây mưa đặc biệt lớn, với lượng mưa tại Bắc Trung Bộ có thể lên tới 300-400 mm, cục bộ cao hơn sau đó, mưa sẽ mở rộng ra Nam Bắc Bộ, nam Quảng Trị,... Trường hợp bão di chuyển chậm khi vào đất liền, lượng mưa sẽ còn cực lớn hơn. Khi di chuyển sang Lào, bão có thể gây mưa 150-200 mm.

Trên biển, gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, sóng cao 6-8m, nước dâng ven bờ 1-1,8m. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ thiên tai kép, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hồ chứa đã tích đầy nước sau mùa mưa.

Đại diện Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho các quân khu ven biển từ Quân khu I đến Quân khu VII. "Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng và phương tiện đã sẵn sàng. Bộ Quốc phòng tập trung vào một số nhiệm vụ chính", ông nói.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn.

Theo đó, nhiệm vụ thứ nhất là kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú. Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương thông báo cho toàn bộ ngư dân trong vùng nguy hiểm, đến 17h cùng ngày sẽ có thống kê cụ thể về số tàu đã vào nơi an toàn.

Thứ hai, các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng ứng phó trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền. "Theo dự báo, cơn bão này khi đổ bộ sẽ mạnh hơn bão số 9, khả năng gây mưa lớn, phức tạp hơn. Đây là điều rất đáng lo ngại, nhất là khi các hồ chứa đã tích 70–80% dung tích. Nếu mưa lớn xảy ra, nguy cơ mất an toàn hồ đập rất cao", ông Châu nhấn mạnh.

Thứ ba, Bộ Quốc phòng dự kiến sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy tiền phương, đặt tại Quân khu 4 nếu cần thiết, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để bảo đảm thông tin liên lạc.

Thứ tư, Bộ đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng đầu số khẩn cấp 112, kịp thời thông tin khi có sự cố thiên tai.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện nhiều hồ chứa đã đầy, dung tích nước cao, tiềm ẩn rủi ro lớn. Ngay sau bão số 9, Bộ đã họp và chỉ đạo các đơn vị duy trì ứng trực, chuẩn bị ứng phó bão số 10. Các giải pháp gồm điều tiết nước tại hồ chứa, khẩn trương gia cố các công trình đang thi công từ Ninh Bình đến Quảng Bình, sẵn sàng tạm dừng thi công khi bão áp sát; đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để kịp thời cung ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: "Điều tôi lo ngại nhất là bà con chủ quan"

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh 3 yếu tố nguy hiểm nhất của bão số 10: Di chuyển nhanh; càng vào gần bờ càng mạnh (khác với bão số 9 vốn suy yếu khi vào đất liền); và diện tích tác động rất rộng, từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, thậm chí gây mưa lớn ở thượng nguồn bên Lào.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Ông nói: "Điều tôi lo ngại nhất là bà con chủ quan. Bão số 9 mạnh trên biển nhưng khi vào bờ thì suy yếu, ít gây ảnh hưởng đất liền. Điều đó dễ khiến bà con hình thành tâm lý chủ quan với bão số 10 lần này. Nhưng thực tế, đây là cơn bão rất to, mưa rất lớn, nguy cơ cao gây sạt lở đất, ngập lụt, đa thiên tai".

Thứ trưởng đề nghị đặc biệt chú trọng công tác ứng phó trên biển, triển khai biện pháp nhanh hơn, mạnh hơn, thông tin ngay đến tàu thuyền để chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. "Thời gian cấm biển thông thường là 24 giờ, nhưng với cơn bão này có thể phải lên tới 48 giờ", ông lưu ý.

Đối với các địa phương, Thứ trưởng yêu cầu rà soát và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại vùng ven biển, nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị nơi ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm; sửa chữa khẩn trương đê điều, kiểm tra phương án hộ đê, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Các địa phương cũng cần bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không an toàn; chuẩn bị phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính; sẵn sàng phân luồng từ sớm, từ xa; thậm chí cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận: "Chúng ta phải tính đến những kịch bản xấu nhất để có phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. Phương châm bốn tại chỗ cần được phát huy tối đa trong mọi tình huống".

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn