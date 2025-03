Chỉ 1 quả chanh làm theo cách này, công dụng "vàng 10" ai cũng tấm tắc khen

Thành phần dinh dưỡng trong nước chanh có thể khác nhau, phụ thuộc vào giống chanh, kích cỡ và mức độ chín. Một trái chanh trung bình nặng khoảng 65 gram, bao gồm cả vỏ, chứa khoảng 57,8 gram nước, 18,8 kilocalo, 1 gram đạm, 1 gram chất béo, 6,06 gram carbohydrat và 1,82 gram chất xơ. Chanh cũng là loại quả giàu vitamin C. Trung bình, một quả chanh chứa 34 miligam vitamin C, giúp cơ thể duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, loại bỏ gốc tự do (các chất gây hại có thể thúc đẩy bệnh ung thư), hỗ trợ quá trình sinh collagen và hấp thụ sắt từ thực phẩm. Uống một ly nước chanh gần như cung cấp đủ lượng vitamin C mà chúng ta cần mỗi ngày.