Prudential Việt Nam giành giải thưởng kép tại Insurance Asia Awards 2023

Tại Lễ trao giải Insurance Asia Awards lần thứ 8 diễn ra vào ngày cuối tháng 7/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands – Singapore, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam được vinh danh với hai giải thưởng: “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” và “Sáng kiến ESG của năm”.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year)- giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững. Chuỗi chiến thắng này tiếp tục khẳng định cam kết kinh doanh có trách nhiệm của Prudential tại thị trường Việt Nam và minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.