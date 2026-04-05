Phương Oanh hiện tại

Trên trang cá nhân, Phương Oanh vừa đăng tải những hình ảnh bên hai con. Cô diện trang phục thanh lịch, trang điểm nhẹ và vui vẻ hai các bé trong chuyến đi chơi. Nữ diễn viên không chia sẻ chú thích cho loạt ảnh, chỉ để biểu tượng ba "trái tim xanh".

Nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài tươi tắn, thần thái rạng rỡ của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, họ cũng mong cô sớm vượt qua biến cố.

Hình ảnh hiện tại của Phương Oanh. Ảnh: FBNV.

Một ngày trước, clip ghi lại hình ảnh Phương Oanh ở một tiệm làm tóc gây chú ý. Trong clip, thợ làm tóc nói với nữ diễn viên: "Anh nhìn tóc em thấy thương quá, sao giờ nó mỏng thế này. Em suy nghĩ ít thôi".

Trước chia sẻ của người thợ, Phương Oanh nói: "Không được anh ạ, việc nó đến không ai nghĩ hộ mình. Anh nghĩ hộ em được không?". "Thôi bây giờ mình cứ lạc quan lên", người này nói lại.

Thời gian gần đây, Phương Oanh đã hoạt động lại mạng xã hội sau nhiều ngày im ắng. Cô cũng quay vlog nấu ăn và thu hút lượng người xem lớn.

Sau khi phim Gió ngang khoảng trời xanh khép lại, Phương Oanh chưa có dự án mới. Ngoài công việc, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con nhỏ.

Thời điểm Shark Bình vướng lao lý, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng. Trước những bàn luận trái chiều, người đẹp đăng bài viết ẩn ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

