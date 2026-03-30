Gia cảnh Hoa hậu Phương Oanh

Cô Lê Thị Thúy Nhung, mẹ Phương Oanh cùng nhiều người thân trong gia đình, bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) để cổ vũ con gái và dàn thí sinh khác tại chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

Các thành viên trong gia đình chuẩn bị băng rôn, hoa và ngồi gần nhau để cùng theo dõi cuộc thi. Trên hàng ghế, cô Thúy Nhung thỉnh thoảng dùng điện thoại để quay một số khoảnh khắc trong các phần thi của Phương Oanh.

Sau khi ban tổ chức công bố giải hoa hậu thuộc về Phương Oanh, vợ chồng cô Thúy Nhung vỡ òa niềm vui.

“Tôi không thể tin nổi. Hiện tại, tôi bất ngờ, hạnh phúc nên không biết chia sẻ gì thêm”, mẹ Phương Oanh nói.

'Tôi không nghĩ con gái là hoa hậu'

Trên tay cầm bó hoa, cô Thúy Nhung đứng đợi tận rạng sáng để chờ được gặp con gái sau giây phút đáng nhớ. Trong lúc chờ, cô quay sang nói chuyện với chồng, con gái đầu cùng người thân để chia sẻ niềm vui.

Gia đình Phương Oanh gồm cha mẹ, chị gái cùng em trai bay từ Hà Nội vào TP.HCM từ ngày 28/3 để cổ vũ cô. Những ngày qua, tranh thủ lúc con gái có thời gian rảnh, người thân cũng gọi điện, động viên Phương Oanh giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, giữ tinh thần thoải mái để chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi.

Người thân cho biết Phương Oanh sống tự lập, chăm chỉ.

Cô Thúy Nhung chia sẻ các thành viên trong nhà đều đặt niềm tin vào Phương Oanh. Dù vậy, họ không thể tưởng tượng được việc cô sẽ đội vương miện Miss World Vietnam 2025.

Theo mẹ Phương Oanh, mọi quyết định của con gái đều được gia đình ủng hộ, đồng hành. Từ khi cô gái sinh năm 2003 đăng ký tham gia những sân chơi sắc đẹp đầu tiên đến nay, người thân không bao giờ ngăn cản.

“Gia đình vẫn luôn theo dõi hành trình của con, khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2022 rồi hiện tại là Miss World Vietnam 2025. Con thường xuyên tập luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng và có kế hoạch cho mọi chuyện. Trong thời gian thi Miss World Vietnam 2025, con cũng nhắn tin chia sẻ và gia đình luôn động viên”, cô Thúy Nhung kể.

Mẹ Phương Oanh cho biết trong nhà Phương Oanh là con gái thứ hai. Cô có một chị gái sinh đôi, tên Hoàng Yến. Sau Phương Oanh là em trai. Ngay từ bé, Phương Oanh đã nỗ lực, chăm chỉ trong việc học và tham gia các hoạt động ở trường, lớp.

Khi được hỏi về việc đã chuẩn bị cho sự thay đổi của gia đình sau khi con gái trở thành hoa hậu, cô Thúy Nhung cười và lắc đầu. Cô nói mọi thứ hiện tại quá bất ngờ và gia đình chưa có kế hoạch gì tiếp theo.

'Khóc khi em gái đăng quang'

Chị gái sinh đôi của Phương Oanh là Hoàng Yến cho biết thời khắc ban tổ chức xướng tên người giành ngôi vị cao nhất, cô khóc vì bất ngờ, hạnh phúc.

"Tôi đã chứng kiến em gái mình cố gắng thế nào để trở thành người như bây giờ. Thực sự, tôi rất tự hào. Từ bé tới lớn, Phương Oanh luôn chăm chỉ, cố gắng để thực hiện những điều mình mong muốn, tin tưởng. Tôi biết là em gái mình sẽ làm được mọi thứ với khả năng của bản thân. Phương Oanh luôn chăm chỉ hoàn thiện ngoại hình. Đấy trở thành một thói quen, lối sống của em ấy luôn rồi", chị gái Phương Oanh cho biết.

Trong lúc Phương Oanh đi thi hoa hậu, Hoàng Yến chính là người tư vấn trang phục, đóng góp các ý kiến cho em. Chị gái cũng đồng hành với Phương Oanh trong quá trình thực hiện những hoạt động thiện nguyện, xã hội và chuẩn bị cho dự án nhân ái tại Miss World Vietnam.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chia sẻ niềm vui với gia đình tôi", Hoàng Yến nói thêm.

Phương Oanh cùng người thân trong lễ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vào tháng 8/2025.

Phan Phương Oanh trở thành Miss World Vietnam 2025 sau đêm chung kết diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM. Cô sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp thông thạo tiếng Anh và Trung Quốc. Phương Oanh cao 1,72 m, hình thể cân đối. Tại các vòng ngoài của Miss World Vietnam, cô giữ vững phong độ, lọt vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Queen Talk, top 10 Người đẹp du lịch.

Trước khi bước vào chung kết, tên Phương Oanh luôn nằm trong danh sách dự đoán người đẹp đăng quang của báo giới, nhiều chuyên trang sắc đẹp.

Ngoài lợi thế về sắc vóc, trình độ học vấn, Phương Oanh cũng nổi bật trong dàn thí sinh nhờ kỹ năng trình diễn tự tin, khuôn mặt sáng sân khấu. Trước đây, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt top 10 chung cuộc cùng giải Người đẹp biển.

