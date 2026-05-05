VIDEO: Tài xế xe ô tô bị phụ huynh tát vào mặt tại trường mầm non

Ngày 4-5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh bạo lực xảy ra tại một trường mầm non ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Tài xế bị người đàn ông tát vào mặt ngay trong trường mầm non. Nguồn: MXH

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khi tài xế xe tải chở hàng đến trường mầm non giao thực phẩm cho bếp ăn. Phát hiện xe máy do một người đàn ông điều khiển đỗ chắn lối di chuyển, tài có nhờ người đàn ông di chuyển xe máy để mình đánh xe vào giao hàng. Bất ngờ, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó tát vào mặt tài xế.

Khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh đang đón con lên tiếng can ngăn song người đàn ông không dừng lại, tiếp tục dọa nạt, thách thức. Trong khi đó, tài xế xe tải chỉ giải thích, không có hành động phản kháng.

Sau khi video được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bình luận bất bình, bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông ngay trong môi trường học. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi bạo lực của người đàn ông.

Hình ảnh người đàn ông tát vào mặt tài xế trong trường mầm non. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ chính quyền sở tại, tài xế ô tô trong vụ việc là người điều khiển xe chở thực phẩm cho trường, còn người đàn ông tát tài xế là phụ huynh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã làm việc với nhà trường.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.