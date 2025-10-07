Phụ huynh bức xúc mức đóng quỹ 1 triệu đồng mua máy lạnh, tivi, nhà trường nói gì?

Trường THCS Nguyễn Hiền - Ảnh: MỸ DUNG

Phản ánh đến báo Tuổi Trẻ, phụ huynh tại một số lớp 6 như lớp 6A3, 6A5, 6A7, 6A11, Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thuận, TP.HCM, bức xúc cho biết: trong bối cảnh đầu năm học có nhiều khoản phải chi nhưng họ vẫn phải đóng quỹ lớp với mức phí cao để mua sắm các thiết bị trong lớp như tivi, máy lạnh, loa, đồng hồ treo tường…

Đáng nói là các khoản thu này được ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp nói trên đưa xuống với mức đóng không hề "tự nguyện".

"Lớp con chúng tôi có 49 học sinh. Khi ban đại diện cha mẹ học sinh lớp triển khai lấy ý kiến về việc mua sắm tivi, lắp máy lạnh, loa… có một số người không đồng thuận, nhưng sau đó ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp vẫn tiếp tục thu quỹ lớp", một phụ huynh lớp 6A11 nói với Tuổi Trẻ.

Theo đó, có khoảng 2/3 phụ huynh của lớp đã đóng góp với mức phí 1 triệu đồng/người cho ban đại diện cha mẹ học sinh để mua sắm các thiết bị nói trên. Như vậy, quỹ lớp này đã có trên 30 triệu đồng để mua sắm.

Tương tự, ở các lớp 6A3, 6A5, 6A7, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng triển khai thu quỹ lớp để mua sắm các trang thiết bị như máy lạnh, tivi với mức phí là 1 triệu đồng/phụ huynh. Trong thông tin cung cấp cho chúng tôi, hầu hết phụ huynh các lớp này đều đóng mức phí tương tự.

Theo nhiều phụ huynh, họ mong muốn việc vận động quỹ lớp như thế này cần sớm chấm dứt bởi ban đại diện cha mẹ học sinh lớp "đẻ ra" nhiều khoản để đóng góp mà nhiều phụ huynh trong lớp không thể theo được.

Ngày 6-10, trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền - xác nhận: qua kiểm tra các lớp thì có tình trạng ban đại diện các lớp nói trên có vận động phụ huynh đóng góp quỹ lớp để mua sắm máy lạnh, tivi như Tuổi Trẻ thông tin.

Theo ông Dũng, đầu năm học 2025 - 2026, khi họp phụ huynh với lãnh đạo nhà trường, phụ huynh một số lớp nói trên đều có đề xuất ý kiến mua sắm máy lạnh và tivi trong lớp học để phục vụ học sinh.

"Các lớp mà phụ huynh phản ánh nói trên đều nằm trên tầng 3 của trường. Đây cũng là các lớp có thực hiện bán trú, hầu hết các em đều ở lại trường vào buổi trưa. Với thời tiết Nam Bộ, buổi trưa thường nắng nóng nên khi phụ huynh xin trường cho lắp máy lạnh để các em sinh hoạt thoải mái hơn trường cũng chấp thuận.

Tuy nhiên, tôi cũng yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp không được đưa ra mức thu mà phải dựa trên sự tự nguyện đóng góp của phụ huynh, ai muốn đóng góp ít thì đóng góp, ai muốn đóng góp nhiều thì đóng góp mà không muốn đóng thì cũng không được bắt ép phụ huynh", ông Dũng giãi bày.

Vì việc thu chi này của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp 6A3, 6A5, 6A7 và 6A11, hôm qua ngày 5-10, ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền đã triệu tập cuộc họp với tất cả phụ huynh của 4 lớp nói trên để nắm tình hình thu chi, vận động quỹ lớp.

Ban đại diện các lớp này đã chi tiền để lắp máy lạnh và một số hạng mục khác ở các lớp. Tuy nhiên, quỹ lớp thu được của các lớp này vẫn còn dư lại.

"Chúng tôi yêu cầu khoản quỹ còn lại ở các lớp phải được trả về cho phụ huynh theo tỉ lệ đóng góp của từng phụ huynh. Và ban đại diện các lớp hiện đang tiến hành hình thức trả lại tiền quỹ lớp còn dư cho những phụ huynh đã đóng góp. Trước đây và hiện nay Trường THCS Nguyễn Hiền cũng không thu quỹ trường. Nay tôi cũng yêu cầu các lớp không được vận động thu quỹ lớp nữa", ông Dũng thông tin.

Tác giả: Mỹ Dung

Nguồn tin: tuoitre.vn