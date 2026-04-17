Phong thủy phòng bếp nên làm không gian mở hay phòng riêng?

Vậy giữa xu hướng thiết kế hiện đại và nguyên tắc phong thủy truyền thống, nên chọn không gian mở hay bếp riêng? Yếu tố nào mới thực sự quan trọng?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, câu trả lời không đơn giản chỉ nằm ở thẩm mỹ hay diện tích, mà cần nhìn từ góc độ “tụ khí – tàng phong” – yếu tố cốt lõi quyết định cát hung trong nhà ở.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng

Không gian mở: tiện nghi nhưng dễ “tán lộc”

Trong các thiết kế hiện đại, bếp thường được bố trí liên thông với phòng khách hoặc phòng ăn nhằm tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Đây là lựa chọn phổ biến với các căn hộ chung cư hoặc nhà có diện tích nhỏ.

“Không gian mở giúp sinh hoạt thuận tiện, tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình”, chuyên gia Nguyễn Hoàng nhận định.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, cách bố trí này lại tiềm ẩn không ít bất lợi. Khi bếp bị lộ ra ngoài, dòng khí trong nhà khó được giữ lại, dễ dẫn đến tình trạng tài đến rồi lại đi.

“Bếp mà lộ thì tài cũng lộ. Gia chủ có thể kiếm được tiền, nhưng khó giữ, thành quả dễ bị phân tán”, ông phân tích.

Ngoài ra, không gian mở khiến khí lưu thông quá mạnh, khó tụ lại tại khu vực bếp, điều vốn được xem là cần thiết để duy trì sự ổn định về tài chính và gia đạo.

Không gian kín: tụ khí tốt nhưng cần cân nhắc diện tích

Ngược lại, phòng bếp được thiết kế riêng biệt, có cửa ra vào lại được đánh giá cao hơn về mặt phong thủy.

“Bếp kín giúp tụ khí, giữ được tài lộc. Đây là yếu tố rất quan trọng nếu gia chủ mong muốn sự ổn định và tích lũy lâu dài”, chuyên gia Nguyễn Hoàng cho biết.

Không chỉ vậy, việc có cửa phòng bếp còn cho phép gia chủ tạo ra các “cách cục phong thủy” linh hoạt hơn, từ việc điều chỉnh luồng khí đến hóa giải những yếu tố bất lợi.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của mô hình này là chiếm diện tích, đôi khi khiến không gian chung trở nên chật chội, đặc biệt với nhà nhỏ. Vì vậy, lựa chọn giữa mở hay kín cần cân nhắc hài hòa giữa điều kiện thực tế và nhu cầu phong thủy.

Hướng bếp, vị trí bếp hay cửa bếp – đâu là yếu tố quan trọng nhất?

Một trong những câu hỏi phổ biến của nhiều gia chủ là: trong ba yếu tố cửa bếp, hướng bếp và vị trí đặt bếp, đâu mới là yếu tố quyết định?

Theo chuyên gia Nguyễn Hoàng, thứ tự ưu tiên rất rõ ràng:

Hướng bếp là quan trọng nhất

Vị trí đặt bếp đứng thứ hai

Cửa bếp giữ vai trò thứ ba

“Hướng bếp quyết định trực tiếp đến sức khỏe, hòa khí và sự thịnh vượng của gia đình. Nếu hướng tốt, gia đạo yên ổn, công việc thuận lợi. Nếu hướng xấu, dễ phát sinh mâu thuẫn, bệnh tật”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, vị trí đặt bếp lại liên quan đến “gốc rễ” của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tuổi thọ và nền tảng gia đình. Còn cửa bếp đóng vai trò điều tiết, có thể khuếch đại yếu tố tốt hoặc giảm nhẹ yếu tố xấu.

Làm thế nào để có một căn bếp chuẩn phong thủy?

Để sở hữu một không gian bếp hài hòa cả về công năng lẫn phong thủy, chuyên gia cho rằng cần xem xét đồng bộ nhiều yếu tố, thay vì chỉ tập trung vào một chi tiết riêng lẻ.

Cụ thể, việc bố trí bếp cần dựa trên:

Sự tương quan với cổng chính – nơi nạp khí cho toàn bộ ngôi nhà

Mệnh của gia chủ – yếu tố cá nhân quyết định sự phù hợp

Trạch đồ – sơ đồ tổng thể của ngôi nhà

“Hướng bếp và vị trí bếp đều phải tham chiếu với mệnh chủ và trạch đồ. Cửa bếp cũng cần cân nhắc trong mối quan hệ với cổng chính để đảm bảo dòng khí lưu thông hài hòa”, chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng phân tích.

Những nguyên tắc này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, thậm chí cần đo đạc và khảo sát thực tế. Không phải lúc nào việc áp công thức chung cũng mang lại hiệu quả.

Đừng vội áp dụng phong thủy một cách máy móc

Trên thực tế, có những gia đình tự xây dựng, bố trí bếp theo cảm tính nhưng vẫn sống thuận hòa, tài chính ổn định. Ngược lại, cũng có trường hợp mời nhiều thầy phong thủy nhưng cuộc sống vẫn bất an.

Lý giải điều này, chuyên gia cho rằng phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định vận mệnh.

“Có người còn phúc thì ở đâu cũng yên. Có người phúc mỏng thì dù chỉnh sửa nhiều cũng khó đạt như ý”, ông nói.

Tuy vậy, việc tìm hiểu và áp dụng phong thủy đúng cách vẫn có ý nghĩa tích cực, giúp gia chủ tối ưu không gian sống và hạn chế rủi ro. Quan trọng là không nên tùy tiện thay đổi khi chưa hiểu rõ, đặc biệt với những yếu tố liên quan đến kết cấu hoặc hướng nhà.

Trong bối cảnh nhà ở ngày càng hiện đại, việc dung hòa giữa tiện nghi và phong thủy là bài toán không dễ. Lựa chọn bếp mở hay kín, đặt bếp ở đâu, xoay hướng nào… tất cả đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Như chia sẻ của chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, một căn bếp tốt không chỉ giúp nấu ăn ngon, mà còn nuôi dưỡng tài lộc và giữ gìn hòa khí gia đình.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn